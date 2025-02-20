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20.02.2025, 19:00

Названы два популярных овоща, которые становятся ядом во время жарки: об этом почти никто не знает

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Овощи. Иллюстративное фото.
Овощи. Иллюстративное фото.
ФОТО: vagonik | Shutterstock

Врачи и ученые предупреждают, что картофель и баклажаны могут оказаться опасными для здоровья после жарки — и вот почему рассказывает ТСН.

Эксперты отмечают, что под действием высоких температур в картофеле и баклажанах образуются токсичные вещества, которые могут стать причиной отравления.

Картофель – источник акриламида

При жарке картофеля, особенно если овощ готовить во фритюре, образуется ядовитое вещество – акриламид, который Всемирная организация здравоохранения сочла потенциально канцерогенным. Чем выше температура и продолжительнее жарка, тем больше акриламида накапливается в картофеле. Это соединение увеличивает риски появления:

  • онкологических заболеваний;

  • болезней нервной системы, а также деменции;

  • воспалительных процессов в организме.

Баклажаны – избыток соланина

Соланин – это природный токсин, который в большом количестве может стать причиной отравления. При жарке баклажанов концентрация этого соединения увеличивается в разы. Это может привести к:

  • тошноте и рвоте;

  • головокружению и слабости;

  • расстройству желудка.

Как сделать эти овощи безопасными: полезные советы

  • Чтобы не образовывался акриламид, картофель рекомендуется варить или запекать.

  • Баклажаны перед приготовлением необходимо вымачивать в соленой воде — это поможет снизить уровень соланина.

  • Медики советуют уменьшить употребление жареных блюд и отдавать предпочтение более полезным способам приготовления овощей.

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