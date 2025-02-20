Названы два популярных овоща, которые становятся ядом во время жарки: об этом почти никто не знает(13)
Врачи и ученые предупреждают, что картофель и баклажаны могут оказаться опасными для здоровья после жарки — и вот почему рассказывает ТСН.
Эксперты отмечают, что под действием высоких температур в картофеле и баклажанах образуются токсичные вещества, которые могут стать причиной отравления.
Картофель – источник акриламида
При жарке картофеля, особенно если овощ готовить во фритюре, образуется ядовитое вещество – акриламид, который Всемирная организация здравоохранения сочла потенциально канцерогенным. Чем выше температура и продолжительнее жарка, тем больше акриламида накапливается в картофеле. Это соединение увеличивает риски появления:
онкологических заболеваний;
болезней нервной системы, а также деменции;
воспалительных процессов в организме.
Баклажаны – избыток соланина
Соланин – это природный токсин, который в большом количестве может стать причиной отравления. При жарке баклажанов концентрация этого соединения увеличивается в разы. Это может привести к:
тошноте и рвоте;
головокружению и слабости;
расстройству желудка.
Как сделать эти овощи безопасными: полезные советы
Чтобы не образовывался акриламид, картофель рекомендуется варить или запекать.
Баклажаны перед приготовлением необходимо вымачивать в соленой воде — это поможет снизить уровень соланина.
Медики советуют уменьшить употребление жареных блюд и отдавать предпочтение более полезным способам приготовления овощей.