Названы два популярных овоща, которые становятся ядом во время жарки: об этом почти никто не знает

Эксперты отмечают, что под действием высоких температур в картофеле и баклажанах образуются токсичные вещества, которые могут стать причиной отравления.

Картофель – источник акриламида

При жарке картофеля, особенно если овощ готовить во фритюре, образуется ядовитое вещество – акриламид, который Всемирная организация здравоохранения сочла потенциально канцерогенным. Чем выше температура и продолжительнее жарка, тем больше акриламида накапливается в картофеле. Это соединение увеличивает риски появления:

онкологических заболеваний;

болезней нервной системы, а также деменции;

воспалительных процессов в организме.

Баклажаны – избыток соланина

Соланин – это природный токсин, который в большом количестве может стать причиной отравления. При жарке баклажанов концентрация этого соединения увеличивается в разы. Это может привести к:

тошноте и рвоте;

головокружению и слабости;

расстройству желудка.

Как сделать эти овощи безопасными: полезные советы

Чтобы не образовывался акриламид, картофель рекомендуется варить или запекать.

Баклажаны перед приготовлением необходимо вымачивать в соленой воде — это поможет снизить уровень соланина.

Медики советуют уменьшить употребление жареных блюд и отдавать предпочтение более полезным способам приготовления овощей.