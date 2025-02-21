Эстонка в Италии: споры о песне Томми Кэша – в новостях почти каждый день

„Мои друзья в большинстве наслаждаются этой песней и говорят, что надо посмеяться над жизнью. Мы должны уметь смеяться над собой. Конечно, есть и много более критических мнений. Например, была очень серьезная полемика на государственном телевидении RAI, где известная телезвезда Катерина Баливо обвинила нашего Томми в том, что он оскорбляет итальянцев“, – сказал Тооде в интервью „Terevisioon“.

„Такая полемика действительно разразилась. Эстония почти каждый день в новостях, и, конечно, многие итальянцы смотрят на карту, чтобы узнать, где находится эта Эстония“, – добавила она.

По словам Тооде итальянцев также может задеть то, как Кэш преподносит эспрессо-макиато на сцене. „Этот напиток пьют из пластикового стаканчика в заведениях быстрого питания, и это не имеет ничего общего с итальянским образом жизни. Большинство итальянцев никогда не пьют так. Скорее, они приходят утром в кафе, берут кофе и пьют из нагретой чашки или стеклянного стакана“, – пояснила Тооде.

„Возможно, нам стоит задуматься о том, насколько многослойным является послание Томми Кэша. Конечно, итальянцы сейчас его переваривают. Возможно, Томми говорит о таком итало-американском контексте. Язык песни не итальянский. На самом деле это язык из Бруклина и Нью-Йорка, который в основном используют итальянцы, эмигрировавшие в Америку. Стоит задуматься об этом контексте и образе“, – считает Тооде.

Смотрите интервью (на эстонском языке):