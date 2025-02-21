ФОТО | „Спасибо, что ты есть!“ Стефан отметил с женой важную дату

Стефан сообщил в своей Instagram-истории, что они с Викторией отметили семь лет вместе. „Семь лет с моей прекрасной женой, которая делает меня счастливым и лучшим человеком. Спасибо, что ты есть, Виктория!“ — написал Стефан на фото, на котором запечатлена его чудесная супруга.

Свадебное торжество Стефана и Виктории состоялось 26 августа прошлого года на ферме Сийдри. На празднике разбили немало тарелок, наперебой произносили тосты и веселились от души. „Ощущение совсем другое, ведь теперь мы официально одна семья перед всем миром. Это приятно“, — отметил тогда Стефан.

„Чувство действительно иное“, — добавила Виктория, которая взяла фамилию Айрапетян. Тогда ей пришлось в срочном порядке обновлять паспорт, так как на тот момент у них был запланирован свадебный отпуск на Родосе.

В конце декабря 2022 года в их семье родилась дочь Майя.