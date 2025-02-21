Итальянский департамент требует снять песню Томми Кэша с "Евровидения“: она якобы оскорбляет страну и весь народ(2)
После того как стало известно, что Томми Кэш представит Эстонию на "Евровидении“ с песней „Espresso Macchiato“, среди итальянцев разразилась настоящая волна недовольства из-за стереотипности текста песни. Дело дошло даже до того, что итальянский Департамент по защите прав потребителей призвал не допускать эстонскую песню до главного музыкального конкурса Европы.
Как пишет итальянская ежедневная газета Quotidiano Nazionale, после выступления Томми Кэша c песней „Espresso Macchiato“ итальянский Департамент по защите прав потребителей Codacons направил официальное обращение в Европейский вещательный союз (EBU). По данным Департамента, песня является насмешливой или даже неуважительной по отношению к итальянцам из-за многочисленных стереотипных слов и выражений.