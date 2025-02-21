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21.02.2025, 09:00

Итальянский департамент требует снять песню Томми Кэша с "Евровидения“: она якобы оскорбляет страну и весь народ

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Песня Томми Кэша „Espresso Macchiato“ итальянцев не впечатлила.
Песня Томми Кэша „Espresso Macchiato“ итальянцев не впечатлила.
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

После того как стало известно, что Томми Кэш представит Эстонию на "Евровидении“ с песней „Espresso Macchiato“, среди итальянцев разразилась настоящая волна недовольства из-за стереотипности текста песни. Дело дошло даже до того, что итальянский Департамент по защите прав потребителей призвал не допускать эстонскую песню до главного музыкального конкурса Европы.

Как пишет итальянская ежедневная газета Quotidiano Nazionale, после выступления Томми Кэша c песней „Espresso Macchiato“ итальянский Департамент по защите прав потребителей Codacons направил официальное обращение в Европейский вещательный союз (EBU). По данным Департамента, песня является насмешливой или даже неуважительной по отношению к итальянцам из-за многочисленных стереотипных слов и выражений.

„Не нанося ущерба свободе художественного выражения, которая должна характеризовать такие события, как „Евровидение“, мы не можем не выразить сомнения относительно того, следует ли допускать к конкурсу песню, которая по многим аспектам является оскорбительной. За конкурсом песни следят во всем мире. Есть много возмущенных граждан и статей в СМИ относительно содержания песни „Espresso Macchiato“ в исполнении рэпера Томми Кэша, — говорится в обращении итальянского Департамента по защите прав потребителей.

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