Итальянский департамент требует снять песню Томми Кэша с "Евровидения“: она якобы оскорбляет страну и весь народ

Как пишет итальянская ежедневная газета Quotidiano Nazionale, после выступления Томми Кэша c песней „Espresso Macchiato“ итальянский Департамент по защите прав потребителей Codacons направил официальное обращение в Европейский вещательный союз (EBU). По данным Департамента, песня является насмешливой или даже неуважительной по отношению к итальянцам из-за многочисленных стереотипных слов и выражений.

„Не нанося ущерба свободе художественного выражения, которая должна характеризовать такие события, как „Евровидение“, мы не можем не выразить сомнения относительно того, следует ли допускать к конкурсу песню, которая по многим аспектам является оскорбительной. За конкурсом песни следят во всем мире. Есть много возмущенных граждан и статей в СМИ относительно содержания песни „Espresso Macchiato“ в исполнении рэпера Томми Кэша, — говорится в обращении итальянского Департамента по защите прав потребителей.