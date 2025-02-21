Страсть на 8 марта: ритмы горячего танго прозвучат в Международный женский день в Доме Хопнера

На этом концерте прозвучит аргентинская, уругвайская, немецкая, итальянская, французская, финская, эстонская и авторская музыка танго. В программу концерта вошли такие знаменитые музыкальные шедевры в стиле танго, как „La Cumparsita“ (композитор Херардо Эрнан Матос Родригес), „Por una cabeza“ (композитор Карлос Гардель, музыка использована во многих фильмах), „Ultimo tango a Parigi“ (композитор Гато Барбьери, музыка из одноименного фильма „Последнее танго в Париже“), „Tango Notturno“ (композитор Ганс-Отто Боргманн, музыка из одноименного фильма), а также „Criminal tango“ (Пьеро Тромбетта) и др. И, конечно же, в программе концерта прозвучит музыка аргентинского композитора Астора Пьяццоллы. Астор Пьяццолла вывел жанр танго из танцевального зала на концертную сцену и своим творчеством вызвал большой интерес к аргентинскому танго во всем мире.

Танго – это мгновение, когда музыка и страсть объединяются в единое целое. Это целый мир, где есть взлеты и падения, любовь и страсть, магия и ностальгия. Почувствуйте ритм танго в ваших сердцах на концерте по случаю Женского дня в Доме Хопнера!

Андраник Кечек – композитор, пианист и импровизатор. Его творческое амплуа очень широко и многогранно. Туда входят авторские вечера, сольные выступления, участие в ансамблях и импровизационные концерты. Он успешно выступал в Эстонии, Армении, Аргентине, Уругвае, Японии, Финляндии, Польше, Германии, России, Швеции, Латвии, Литве, Франции, Испании, Италии, Голландии, Греции, Бельгии, Австрии, Португалии и на Кипре. Андраник Кечек участвовал и был удостоен призов на многочисленных конкурсах и фестивалях.

Билеты возможно приобрести через Piletilevi или Fienta.