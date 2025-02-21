Папа Римский в больнице. Он отдал распоряжения по поводу похорон и собирается нарушить многовековые традиции

Папа Римский Франциск попал в больницу с двусторонней пневмонией. 88-летний Папа чувствует, что „близок к смерти“, но распоряжения насчет своих похорон он отдал заранее. И они нарушают вековые традиции папских похорон. Как они проходят, пишет Daily Mail.

Когда придет время Папы Франциска, он не будет похоронен вместе с большинством своих предшественников в гротах под собором Святого Петра в Ватикане.

В конце 2023 года 266-й Папа Римский сообщил, что он „уже подготовил“ свою гробницу в базилике Санта-Мария-Маджоре в римском районе Эсквилино.

Церковь является одной из четырех главных папских базилик. Семь пап — от Гонория III в 1216 году до Климента IX в 1669 году — были похоронены там.

В рамках нового обряда, принятого в прошлом году, в очередной раз нарушая традицию, Франциск будет похоронен в одном деревянном гробу, покрытом цинком.

Предшественник Франциска Папа Бенедикт XVI был похоронен в трех гробах, в том числе в одном из свинца, вложенных друг в друга.

Как был похоронен Папа Бенедикт XVI

Тело Бенедикта было выставлено для прощания в соборе Святого Петра, а затем похоронено в склепе под зданием.

С момента завершения строительства собора Святого Петра в 1626 году 24 из 31 папы — более трех четвертей — были похоронены в его гротах.

Папа Бенедикт был похоронен в той же гробнице, которую до 2011 года занимал его предшественник Иоанн Павел II, умерший в 2005 году. Его тело было перенесено в часовню на первом этаже собора после того, как он был причислен к лику блаженных в 2011 году.

Деревянная крышка внешнего гроба Бенедикта была украшена простым металлическим крестом — символом его почти восьмилетнего папства, а также надписью на латыни, сообщающей, что он прожил 95 лет, восемь месяцев и 15 дней, когда умер 31 декабря 2022 года.

Надпись также содержит дату окончания его папства, когда он ушел на пенсию 28 февраля 2013 года и стал Папой-эмеритом.

Он стал первым Папой Римским за шесть столетий, ушедшим в отставку.