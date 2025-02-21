ВИДЕО | Pet Shop Boys написали „Гимн“ памяти Алексея Навального

Песню под названием „Гимн“ (Hymn) группа выложила на YouTube. „Чуть больше года назад в тюрьме в России умер лидер российской оппозиции Алексей Навальный. Мы написали и записали эту песню за последние несколько дней и посвящаем ее его памяти и его делу. Нил и Крис“, - написали музыканты на своем сайте.

В тексте композиции рефреном повторяется строчка „Пусть Россия будет свободна“ и идет перечисление:

от своего прошлого и настоящего и ее мрачной жестокости;

от своей боли, конфликтов и бесконечной вражды;

от лжи своих лидеров и самодержавия;

от яда Путина;

Нил Теннант и Крис Лоу с самого начала войны высказывают однозначную поддержку Украины. Два года назад дуэт снял видеоклип на песню Living in the past, посвященный президенту России Владимиру Путину. В тексте композиции российского президента сравнивают с Иосифом Сталиным и называют „живым памятником тестостерону“.

В частности, в песне есть такие строки:

Хочу, чтоб меня боялись

Так же, как все боялись его

Арестованы и расстреляны

Они все равно почитали его

Как и он, я выиграю [войну]

Меня не затмят

Я хочу, чтобы люди умирали

С моим именем на устах.

В мае 2022 года группа в своем заявлении написала: „Мы много раз бывали в России и писали песни с русскими тематикой и влиянием. Теперь кажется немыслимым, что мы можем побывать или выступить там. Но мы с нетерпением ждем того дня, когда фашизм в России падет, преступные политики предстанут перед судом, правда будет рассказана, соседние страны не будут подвергаться угрозам или вторжению, и родится новая Россия. Я надеюсь, что мы все еще будем поблизости, чтобы увидеть это“.