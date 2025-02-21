ВИДЕО | Pet Shop Boys написали „Гимн“ памяти Алексея Навального
Британская группа Pet Shop Boys выпустила песню, посвященную памяти российского оппозиционера Алексея Навального, который умер в прошлом году в одной из российских колоний для заключенных. Два года назад дуэт выпустил песню про российского президента Владимира Путина, где сравнивают его с Иосифом Сталиным и называют „живым памятником тестостерону“.
Песню под названием „Гимн“ (Hymn) группа выложила на YouTube. „Чуть больше года назад в тюрьме в России умер лидер российской оппозиции Алексей Навальный. Мы написали и записали эту песню за последние несколько дней и посвящаем ее его памяти и его делу. Нил и Крис“, - написали музыканты на своем сайте.
В тексте композиции рефреном повторяется строчка „Пусть Россия будет свободна“ и идет перечисление:
от своего прошлого и настоящего и ее мрачной жестокости;
от своей боли, конфликтов и бесконечной вражды;
от лжи своих лидеров и самодержавия;
от яда Путина;
Нил Теннант и Крис Лоу с самого начала войны высказывают однозначную поддержку Украины. Два года назад дуэт снял видеоклип на песню Living in the past, посвященный президенту России Владимиру Путину. В тексте композиции российского президента сравнивают с Иосифом Сталиным и называют „живым памятником тестостерону“.
В частности, в песне есть такие строки:
Хочу, чтоб меня боялись
Так же, как все боялись его
Арестованы и расстреляны
Они все равно почитали его
Как и он, я выиграю [войну]
Меня не затмят
Я хочу, чтобы люди умирали
С моим именем на устах.
В мае 2022 года группа в своем заявлении написала: „Мы много раз бывали в России и писали песни с русскими тематикой и влиянием. Теперь кажется немыслимым, что мы можем побывать или выступить там. Но мы с нетерпением ждем того дня, когда фашизм в России падет, преступные политики предстанут перед судом, правда будет рассказана, соседние страны не будут подвергаться угрозам или вторжению, и родится новая Россия. Я надеюсь, что мы все еще будем поблизости, чтобы увидеть это“.