Разврат эстонской глубинки: мини-юбки, похотливые подростки и легкодоступные женщины шокировали жителя Тарту

Студент по имени Тынис учится на первом курсе в Тарту. В главный студенческий город Эстонии он приехал из Таллинна, где окончил школу и вел достаточно закрытый образ жизни. В Тарту он снимает большую квартиру с несколькими другими мальчиками. После учебы Тынис спешит на работу, где трудится до позднего вечера. Своим друзьям Тынис часто жалуется, что не может найти себе пару. Он хотел бы встречаться с какой-нибудь хорошей девушкой, но ни одна из однокурсниц ему не приглянулась, а для постоянных вечеринок и бурной общественной жизни у него просто нет времени.