ДО И ПОСЛЕ | Что случилось с Джастином Бибером? Бывший кумир подростков не похож сам на себя

Слухи о предполагаемой депрессии 30-летнего Джастина Бибера ходят уже давно. Кроме того, многие СМИ утверждают, что его брак трещит по швам. Хотя ни сам Бибер, ни его жена Хейли никак не комментируют свои отношения, внешность и поведение молодого мужчины указывают на серьезные проблемы. На этой неделе его супруга - блогерша, модель и предпринимательница Хейли - открыла свой pop-up магазин, на открытии которого присутствовал и Джастин.

На мероприятии певец вел себя довольно нервно. На видео с открытия магазина видно, как выражение лица Джастина меняется от одной крайности к другой. На основании увиденного ряд американских изданий пришли к выводу, что Джастин испытывает колоссальные психологические проблемы.

Последние несколько лет Бибер активно теряет свою былую популярность. Ходят слухи, что поведение Джастина отчасти связано со скандалом с Пи Дидди. Молодой человек фигурировал во всех скандальных делах в роли жертвы, к которому в юности применялось насилие. В СМИ неоднократно поднимался вопрос, как родители позволили своему несовершеннолетнему ребенку жить с другом Пи Дидди и не интересовались делами сына.

Есть предположение, что после публикации печально известных истории про Пи Дидди Джастина накрыла сильная депрессия из-за открывшихся старых ран. Не исключено, что бывший кумир подростков замешан в иске Пи Дидди.