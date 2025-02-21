В Таллинне прошел день вдохновения, посвященный доступности культурных мероприятий

Доступность означает вовлечение всего населения в среду жизни и информационное пространство, то есть предоставление всем равных возможностей для участия в жизни общества независимо от наличия особых потребностей.

По словам вице-мэра Таллинна по вопросам культуры Каареля Оя, в последние годы тема доступности вышла за рамки социальной сферы. „Сегодня этот вопрос все больше учитывается при планировании всех сфер жизни, будь то общественный транспорт, реконструкция зданий, образование или городское пространство. Исключением не является и культура, – отметил Оя. – Самый большой шаг, который мы сделали в прошлом году для повышения доступности, – это запуск отдельной программы поддержки культурных мероприятий для людей с особыми потребностями. Иногда одной лишь адаптации недостаточно – необходимо делать больше“.

Таллинн впервые запустил программу поддержки культурных проектов для людей с особыми потребностями в феврале прошлого года. В этом году ходатайства принимаются до 10 марта, и на семинаре участникам дали полезные советы по подаче ходатайств. Однако ключевыми факторами в повышении доступности мероприятий являются желание и знания – это подчеркнули практически все участники дня вдохновения.

Своим опытом проведения доступных мероприятий поделились представители проектов, получивших поддержку в прошлом году: Яаника Юхансон (НКО Terateater, сенсорный спектакль „Iidvana igavik“), Кайдо Ранник (НКО Miksteater, постановка „Mu meel unus mägede taha“) и Хелена Эренбуш (НКО Lahenduskeskus, проект „Tsirkuserahvas“). Представители Таллиннской школы Хелени рассказали, как публика воспринимает культурные мероприятия.

„Чтобы спектакль действительно затронул зрителей, важно еще до его создания регулярно общаться с целевой аудиторией, чтобы понять, что ей действительно нужно. Необходимо раскрыть уже имеющееся богатство сообщества и показать его ценность“, – сказала Яаника Юхансон и добавила, что Terateater планирует вовлекать еще больше людей и создавать новые постановки.