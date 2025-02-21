В Таллинне прошел день вдохновения, посвященный доступности культурных мероприятий
Город Таллинн вновь начал прием ходатайств о поддержке профессиональных культурных проектов, ориентированных на людей с особыми потребностями. Вчера, 20 февраля, в „Котле культуры“ прошел информационно-вдохновляющий день, участники которого обменялись опытом и идеями по организации доступных мероприятий.
Доступность означает вовлечение всего населения в среду жизни и информационное пространство, то есть предоставление всем равных возможностей для участия в жизни общества независимо от наличия особых потребностей.
По словам вице-мэра Таллинна по вопросам культуры Каареля Оя, в последние годы тема доступности вышла за рамки социальной сферы. „Сегодня этот вопрос все больше учитывается при планировании всех сфер жизни, будь то общественный транспорт, реконструкция зданий, образование или городское пространство. Исключением не является и культура, – отметил Оя. – Самый большой шаг, который мы сделали в прошлом году для повышения доступности, – это запуск отдельной программы поддержки культурных мероприятий для людей с особыми потребностями. Иногда одной лишь адаптации недостаточно – необходимо делать больше“.
Таллинн впервые запустил программу поддержки культурных проектов для людей с особыми потребностями в феврале прошлого года. В этом году ходатайства принимаются до 10 марта, и на семинаре участникам дали полезные советы по подаче ходатайств. Однако ключевыми факторами в повышении доступности мероприятий являются желание и знания – это подчеркнули практически все участники дня вдохновения.
Своим опытом проведения доступных мероприятий поделились представители проектов, получивших поддержку в прошлом году: Яаника Юхансон (НКО Terateater, сенсорный спектакль „Iidvana igavik“), Кайдо Ранник (НКО Miksteater, постановка „Mu meel unus mägede taha“) и Хелена Эренбуш (НКО Lahenduskeskus, проект „Tsirkuserahvas“). Представители Таллиннской школы Хелени рассказали, как публика воспринимает культурные мероприятия.
„Чтобы спектакль действительно затронул зрителей, важно еще до его создания регулярно общаться с целевой аудиторией, чтобы понять, что ей действительно нужно. Необходимо раскрыть уже имеющееся богатство сообщества и показать его ценность“, – сказала Яаника Юхансон и добавила, что Terateater планирует вовлекать еще больше людей и создавать новые постановки.
Руководитель циркового хутора Луйдья Хелена Эренбуш отметила, что в рамках своего проекта они привезли цирк туда, где люди сами не могут посещать культурные мероприятия. „В одном попечительском доме нам сказали: „Я даже не знал, что в мире есть радость – вы принесли ее нам“. Такие моменты показывают, насколько важны инклюзивность и доступность“, – сказала Эренбуш. Она добавила, что составление проектов может быть сложной задачей и организаторам нужна большая поддержка.
Одним из примеров успеха, получившего признание даже на международном уровне, стало обеспечение доступности парусной регаты Tall Ship Races Tallinn 2024. „В процессе организации фестиваля мы убедились, что важно вовлекать людей, которые могут проверить и прокомментировать, эффективны ли запланированные решения. Благодаря сотрудничеству с консультантами нам удалось предотвратить множество потенциальных проблем“, – поделилась опытом Яаника Юхансон.
О различных способах повышения доступности культурных мероприятий также рассказали Керли Ритвал (Зал гильдии Св. Канута), Света Григорьева (постановщик и хореограф, постановщик „Sütitajad“), Геттер Креэн (сурдопереводчик) и Кай Кундер (консультант по закадровому описанию). Дискуссии провела журналист Кейу Вирро.
Организатор культурных мероприятий и руководитель вильяндиской программы Университета для старшего поколения (проект Тартуского университета) Пирет Аус подчеркнула, что самое важное – это внимание. „Каждый может задуматься, что он может сделать. Изменение мира начинается с нас самих“, – отметила Аус.
Дискуссии и доклады дня вдохновения переводились на язык жестов, на экране отображались синхронные субтитры.
Информация о приеме ходатайств о поддержке профессиональных культурных проектов для людей с особыми потребностями приведена на сайте: www.tallinn.ee/et/kultuur/erivajadustega-inimestele-loodud-kultuuriprojektid.