Исследование: эстонцы считают День независимости более важным праздником, чем латыши и литовцы
Согласно свежему исследованию Norstat и Rimi, для эстонцев День независимости имеет более глубокое значение, чем для наших южных соседей, что также отражается в потребительских привычках. В преддверии 24 февраля в Эстонии значительно возрастает спрос на традиционные праздничные продукты: продажи тёмного хлеба и икры увеличиваются в несколько раз, кильку покупают в 5 раз больше, а эстонские флаги расходятся в 18 раз активнее.
Январский опрос 2025 года, проведённый в трёх странах Балтии, показал, что свой национальный праздник считают важным 31% эстонцев, тогда как в Латвии и Литве этот показатель значительно ниже — 10% и 5% соответственно.
„Каждый год в феврале мы наблюдаем, что люди отдают предпочтение качественным местным продуктам — тёмному хлебу, икре и кильке. Кроме того, особое внимание уделяется украшению дома национальной символикой. День независимости важен для нас, и существует традиция отмечать его в кругу семьи и близких“, — комментирует Марилин Юриссон, менеджер по закупкам Rimi Eesti.
По её словам, растущий спрос на традиционные эстонские продукты подтверждает, что жители Эстонии дорожат своими корнями и ценят национальную кухню. В прошлом году в течение недели перед Днём независимости было продано 7400 кг кильки и 25 000 кг тёмного хлеба. Однако в этом году ключевым фактором при выборе товаров остаются скидки — покупатели чаще выбирают именно те виды кильки, которые предлагаются по акционной цене.
Как изменяется потребительское поведение в преддверии Дня независимости?
Анализ данных Rimi показывает, как меняются покупки в праздничный период. Для сравнения использованы данные за 23 и 16 февраля 2024 года:
Эстонские флаги — рост продаж в 18 раз
Килька — рост продаж в 5 раз
Селёдка — рост продаж в 1,5 раза
Красная и чёрная икра — рост продаж в 2 раза
Тёмный хлеб — рост продаж в 2 раза
Торты и пирожные — рост продаж в 1,5 раза
Взбитые сливки и сметана — рост продаж в 1,5–2 раза
Где покупают больше всего кильки и тёмного хлеба?
• Наибольший спрос на тёмный хлеб был зафиксирован в Тарту, в магазине Lõunakeskus Rimi, где его купили на 70% больше, чем в обычную пятницу.
• Главными любителями кильки оказались покупатели в магазине Sõpruse Rimi в Таллинне, где её продали на 82% больше, чем за неделю до этого.
• В городах Нарва, Кохтла-Ярве, Кивиыли и Маарду спрос на кильку не изменился, что, вероятно, связано с тем, что в этих регионах меньше жителей, традиционно отмечающих День независимости Эстонии.
• Больше всего национальных флагов было продано в магазине Haabersti Rimi, где их покупали значительно чаще, чем в других регионах.
• В прошлом году многие покупатели воспользовались пятничными купонами „Tervisereede“, которые давали 15% скидку на фрукты и овощи.
Ощутимое изменение потребительского поведения перед Днём независимости подтверждает, что жители Эстонии ценят свои традиции и считают важными национальную символику и местные продукты в праздничном меню.