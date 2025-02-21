Исследование: эстонцы считают День независимости более важным праздником, чем латыши и литовцы

Январский опрос 2025 года, проведённый в трёх странах Балтии, показал, что свой национальный праздник считают важным 31% эстонцев, тогда как в Латвии и Литве этот показатель значительно ниже — 10% и 5% соответственно.

„Каждый год в феврале мы наблюдаем, что люди отдают предпочтение качественным местным продуктам — тёмному хлебу, икре и кильке. Кроме того, особое внимание уделяется украшению дома национальной символикой. День независимости важен для нас, и существует традиция отмечать его в кругу семьи и близких“, — комментирует Марилин Юриссон, менеджер по закупкам Rimi Eesti.

По её словам, растущий спрос на традиционные эстонские продукты подтверждает, что жители Эстонии дорожат своими корнями и ценят национальную кухню. В прошлом году в течение недели перед Днём независимости было продано 7400 кг кильки и 25 000 кг тёмного хлеба. Однако в этом году ключевым фактором при выборе товаров остаются скидки — покупатели чаще выбирают именно те виды кильки, которые предлагаются по акционной цене.

Как изменяется потребительское поведение в преддверии Дня независимости?

Анализ данных Rimi показывает, как меняются покупки в праздничный период. Для сравнения использованы данные за 23 и 16 февраля 2024 года:

Эстонские флаги — рост продаж в 18 раз

Килька — рост продаж в 5 раз

Селёдка — рост продаж в 1,5 раза

Красная и чёрная икра — рост продаж в 2 раза

Тёмный хлеб — рост продаж в 2 раза

Торты и пирожные — рост продаж в 1,5 раза

Взбитые сливки и сметана — рост продаж в 1,5–2 раза

Где покупают больше всего кильки и тёмного хлеба?

• Наибольший спрос на тёмный хлеб был зафиксирован в Тарту, в магазине Lõunakeskus Rimi, где его купили на 70% больше, чем в обычную пятницу.

• Главными любителями кильки оказались покупатели в магазине Sõpruse Rimi в Таллинне, где её продали на 82% больше, чем за неделю до этого.