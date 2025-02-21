Грядет скандал? „Я хочу полететь в Киев и отправиться в Москву“. Новая песня Томми Кэша и Йоста Клейна остро высказывается о „Евровидении“ и политике

Вокруг нынешнего представителя Эстонии на „Евровидении“ Томми Кэша и его песни „Espresso Macchiato“ уже несколько дней не утихают скандалы. Теперь Томми подливает масла в огонь – он записал совместную песню с Йостом Клейном, который в прошлом году был дисквалифицирован с песенного конкурса. Трек содержит острые намеки в адрес „Евровидения“.