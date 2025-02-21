Шоубиз
21.02.2025, 20:27

Грядет скандал? „Я хочу полететь в Киев и отправиться в Москву“. Новая песня Томми Кэша и Йоста Клейна остро высказывается о „Евровидении“ и политике

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Слушайте новую песню!
Томми Кэш и Йост Клейн
Томми Кэш и Йост Клейн
ФОТО: JM HAEDRICH/SIPA | Scanpix

Вокруг нынешнего представителя Эстонии на „Евровидении“ Томми Кэша и его песни „Espresso Macchiato“ уже несколько дней не утихают скандалы. Теперь Томми подливает масла в огонь – он записал совместную песню с Йостом Клейном, который в прошлом году был дисквалифицирован с песенного конкурса. Трек содержит острые намеки в адрес „Евровидения“.

Голландец Йост Клейн, который должен был представлять Нидерланды на „Евровидении“ в прошлом году, но был дисквалифицирован перед финалом из-за скандала, недавно выпустил альбом „Unity“. В нем есть совместный трек с нынешним представителем Эстонии на конкурсе – Томми Кэшем. Их песня называется „United By Music“ и отсылает к одноименному слогану „Евровидения“.

„United By Music“ – короткий трек, всего 1 минута и 47 секунд. Вначале поет Йост, затем звучит английский куплет Томми, который можно перевести так:

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