21.02.2025, 20:27
Грядет скандал? „Я хочу полететь в Киев и отправиться в Москву“. Новая песня Томми Кэша и Йоста Клейна остро высказывается о „Евровидении“ и политике(4)
Слушайте новую песню!
ФОТО: | Scanpix
Вокруг нынешнего представителя Эстонии на „Евровидении“ Томми Кэша и его песни „Espresso Macchiato“ уже несколько дней не утихают скандалы. Теперь Томми подливает масла в огонь – он записал совместную песню с Йостом Клейном, который в прошлом году был дисквалифицирован с песенного конкурса. Трек содержит острые намеки в адрес „Евровидения“.
Голландец Йост Клейн, который должен был представлять Нидерланды на „Евровидении“ в прошлом году, но был дисквалифицирован перед финалом из-за скандала, недавно выпустил альбом „Unity“. В нем есть совместный трек с нынешним представителем Эстонии на конкурсе – Томми Кэшем. Их песня называется „United By Music“ и отсылает к одноименному слогану „Евровидения“.
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