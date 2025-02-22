Житель Латвии инсценировал свое похищение, чтобы хорошенько напиться втайне от жены

Вечером 19 февраля в Государственную полицию Латвии поступила информация, что в Кулдигском крае неизвестные избили мужчину и выбросили его из автомобиля на гравийную дорогу за пределами населенного пункта. Местонахождение якобы пострадавшего было неизвестно.

Родственники „пропавшего“ сообщили полиции, что не могут с ним связаться — он не отвечал на звонки, и что мужчина был без шапки, перчаток и куртки.

В поисках участвовала муниципальная полиция с дронами, а также родственники и знакомые — они на машинах объезжали близлежащие районы.

Но вскоре выяснилось, что этот человек никуда и не пропадал, а выпивал в общественном месте Кулдиги. Полицейские проверили содержание алкоголя в его организме — оно составило 4,69 промилле.

Оказалось, что мужчина обманул — его никто не похищал. Он не хотел, чтобы его жена узнала, где он на самом деле находится и с кем проводит время.

В отношении этого человека возбудили административное дело за распространение ложной информации о происшествии или его инсценировку, в результате чего полиция была вынуждена реагировать на ложное сообщение. За это физическому лицу грозит штраф от 35 до 210 евро.