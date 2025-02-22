Придется набраться терпения: стало известно, когда выйдет новый фильм о Джеймсе Бонде

Последний фильм о Джеймсе Бонде вышел в 2021 году — тогда поклонникам представили фильм „Не время умирать“. За шесть лет до этого, в 2015 году, на экраны вышел фильм „007: Спектр“.

По словам режиссера Мартина Кэмпбелл, работавшего над фильмами „Казино Рояль“ (вышел в 2006 году) и „Золотой глаз“ (вышел в 1995 году), новый шпионский фильм может выйти на экраны не раньше 2028 года.

Кэмпбелл отметил, что одной из причин длительной задержки является тот факт, что стриминговая платформа Amazon, которой принадлежит студия MGM, выпускающая фильмы о Бонде, погрязла в юридических проблемах.

Как сообщает The Sun, съемки нового шпионского фильма были отложены из-за разногласий между Amazon и продюсером фильма Барбарой Брокколи. Продюсер в ярости покинула одну из встреч с представителями Amazon и назвала сотрудников компании идиотами. Она также указала, что стриминговая платформа не подходит для шпионской франшизы. Однако, по словам Кэмпбелла, новый фильм не будет выпущен напрямую на стриминговой платформе, а сначала выйдет на больших экранах кинотеатров.

Кто станет новым Джеймсом Бондом?

Поклонники фильмов о Джеймсе Бонде со всего мира активно гадают, кто же станет новым секретным агентом 007. Высказывались предположения, что роль шпиона могут примерить на себя Джеймс Нортон, Тэз Скайлар или Стюарт Мартин. В последних фильмах роль Джеймса Бонда исполнял актер Дэниел Крейг.