Не пропустите! Утром 24 февраля на Тоомпеа состоится торжественная церемония поднятия государственного флага

На церемонии выступит спикер Рийгикогу Лаури Хуссар. Слова благословения произнесет архиепископ Евангелической лютеранской церкви Эстонии Урмас Вийлма. Манифест независимости Эстонской Республики зачитает студент актерского отделения XXXII выпуска школы сценического искусства Эстонской музыкальной и театральной академии Эрлинг Эдинг.

Принять участие в церемонии приглашены президент Эстонской Республики Алар Карис, президент Керсти Кальюлайд, президент Тоомас Хендрик Ильвес, члены парламента и правительства, представители конституционных институтов и дипломатического корпуса, Общество эстонского флага и руководство Сил обороны и Кайтселийта.

В Губернаторском саду будут выстроены группы защитников флага академических объединений, патриотических организаций и школ.

В исполнении объединенного мужского хора Общества мужской песни Эстонии, юношеского хора Национальной оперы „Эстония“, подготовительного хора (Juhanid) и оркестра Таллиннской полиции прозвучат произведения „Eesti lipp“ Энна Вырка на слова Мартина Липпа (дирижер Индрек Вийард), „Hoia, Jumal, Eestit“ Юхана Аавика на слова Александра Леопольда Раудкеппа (дирижер Кульдар Шютс), „Jää vabaks, Eesti meri“ Виктора Константина Оксфорда (дирижер Мартин Эйнманн) и „Kodumaa“ Раймунда Кулля на слова Михкеля Веске (дирижер Рийво Йыги).

Церемония ориентировочно закончится в 8:05.

Прямую трансляцию с церемонии поднятия флага будут вести каналы ETV, ETV2 (сурдоперевод), ETV+ и Vikerraadio.