72-летняя британка ушла из церкви в эскорт: теперь она зарабатывает тысячи фунтов и говорит, что счастлива

Недавно Кэролайн стала гостьей популярного британского телешоу This Morning, где поделилась своей историей отказа от религиозных убеждений и прихода в сферу интимных услуг.

„Я разочаровалась в церкви, потому что в моей жизни многое шло не так, и я просто осознала, что больше не верю в это“, – рассказала она. Долгое время Кэролайн совмещала работу флориста с религиозной деятельностью, но все изменилось после случайного общения с 27-летним спортсменом.

„Мне тогда было 57 лет, мы никогда не встречались, но флиртовали по телефону“, – вспоминает женщина. Однажды молодой человек предложил ей встретиться, но Кэролайн решила, что это шутка, и не пришла на свидание. Однако позже она начала изучать мир онлайн-знакомств и быстро заметила интерес со стороны молодых мужчин.

От веры к новому образу жизни

В какой-то момент Кэролайн встретила мужчину своего возраста, и их первая встреча оказалась для нее настоящим открытием. „Мы пошли в отель, и я впервые попробовала нечто новое. Он сказал, что у меня есть дар – и это был приятный комплимент“, – поделилась она.

Постепенно Кэролайн стала чаще встречаться с мужчинами ради удовольствия, посещала свингерские вечеринки и в итоге решила попробовать себя в эскорте. Один из ее партнеров предложил ей монетизировать такие свидания, и теперь она зарабатывает этим на жизнь.

„Я бы нигде не смогла заработать столько. Мне это нравится, и я планирую продолжать, пока у меня есть силы“, – говорит Кэролайн. По ее словам, молодые мужчины часто предпочитают женщин постарше, потому что с ними комфортнее и спокойнее, чем с ровесницами.

Однако ее выбор не остался без последствий – семья отвернулась от нее, узнав о ее новом роде деятельности. Кэролайн никогда не была замужем и не имела детей, но ее братья и сестры больше не хотят с ней общаться. Тем не менее, она не жалеет о своем решении и стремится вдохновлять других женщин почувствовать себя свободными.

„Я бы не занималась этим, если бы не получала удовольствия. Я хочу, чтобы больше пожилых женщин осознали: они тоже могут позволить себе такую жизнь“, – уверенно заявляет она.