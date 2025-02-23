Берлинале 2025 подошел к концу: секс, правда и много видео – что было на фестивале?

Остальные призы распределились равномерно. Гран-при жюри удостоилась картина „Голубая тропа“ режиссёра Габриэля Маскаро, созданная совместными усилиями Бразилии, Мексики, Чили и Нидерландов. Приз „Серебряный Медведь“ жюри был вручён Ивану Фунду за фильм „Сообщение“ (Аргентина, Испания, Уругвай). Лучшим режиссёром по мнению жюри стал режиссёр из Китая Шуо Менг („Жить на этой земле“). Приза за лучшую главную роль удостоилась Роза Бюрне („Если бы я имела ноги, я бы убила тебя“), а лучшим актёром второго плана стал Эндрю Скотт („Голубая луна“). За выдающийся художественный взгляд награждён творческий ансамбль фильма „Ледяная башня“ режиссёра Люсиль Хаджихалилович. Главные роли в фильме исполнили оскароносная француженка Марион Котийяр и немецки актёр Август Диль, сыгравший Воланда в недавней экранизации „Мастера и Маргариты“. Лучшим сценаристом в конкурсе признан румынский автор Раду Жуде за яркую литературную основу фильма „Континенталь 25“, выносящему Европе жестокий приговор.

Не только конкурсная, но и внеконкурсная программа этого года была изысканно подобрана с оглядкой как на предстоящие выборы в Германии, так и на результаты выборов в США. Одним из главных событий фестиваля стал показ ленты „Микки 17“ южно-корейского режиссёра Пон Джун Хо, созданную по мотивам романа Эдварда Эштона „Микки-7“. Обладатель четырёх „Оскаров“ и „Золотой пальмовой ветви“ весьма своевременно снял научно-фантастическую притчу о диктатуре и нивелировании человеческой жизни. Далёкое будущее, земляне расползаются по Вселенной, осваивая новые миры. Микки Барнс отправляется на планету Нифльхейм чтобы поучаствовать в её колонизации на правах „восстанавливаемого сотрудника“. После очередной гибели сознание Микки, включающее навыки, опыт и воспоминания, подсаживается в голову его клона, изготовленного машиной по производству человеческих тел. Во время очередной миссии замерзающего в снегах Микки спасает гигантское существо - местный житель. Огромная мохнатая спасительница и множество её детишек, вытаскивают Микки из ледяной могилы. Однако, вернувшись на базу. Микки обнаруживает, что ему уже подготовили замену и новый Микки жаждет остаться единственным обладателем сознания Барнса. Во главе колонизации планеты стоит жестокий и кровожадный диктатор Иеронимус Маршалл в исполнении Марка Руффало. И хоть режиссёр утверждает, что Иеронимус - образ собирательный, многие увидели в нём стиль и манеру Дональда Трампа. Главную роль в картине исполнил Роберт Патиссон. Артист сыграл в фильме сразу две роли Микки 17 и Микки 18, по сути символизирующих внутреннее противостояние в каждом человеке. Выход фильма в прокат ожидается весной 2025 года.