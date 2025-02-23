Берлинале 2025 подошел к концу: секс, правда и много видео – что было на фестивале?
В Берлине завершается международный кинофестиваль, отметивший в этом году своё 75-ти летие. По традиции в предпоследний день киносмотра были вручены награды. Главным победителем в программе основного конкурса юбилейного Берлинале стала блистательная лента „Мечты“/Drømmer норвежского режиссёра Дага Йохана Хаугеруда. Фильм также удостоился приза ФИПРЕССИ (международной ассоциации кинопрессы). Решение жюри было принято фестивальной публикой с благодарностью, ибо этот фильм был, пожалуй, единственным участником конкурсной программы, который приняли с восторгом и кинокритики, и зрители, и кинематографисты.
Действие фильма разворачивается в современной Норвегии. Йоханна - семнадцатилетняя школьница, написавшая книгу о своём первом чувстве - сильных любовных переживаниях, сексуальном влечении и разрушенных надеждах. Бабушка Йоханны - профессиональный писатель - прочитав рукопись, отметила талант внучки и воодушевилась идеей опубликовать её первое произведение. Однако, получив положительный отзыв редактора, бабушка обнаруживает ревность к успеху юной конкурентки... Тонкая, ироничная, камерная лента, выполненная просто без изысков и меж тем рассказанная автором изысканным киноязыком со вкусом и тактом, в определённой степени вобрала в себя многие темы, затронутые другими фильмами конкурсной программы.
Остальные призы распределились равномерно. Гран-при жюри удостоилась картина „Голубая тропа“ режиссёра Габриэля Маскаро, созданная совместными усилиями Бразилии, Мексики, Чили и Нидерландов. Приз „Серебряный Медведь“ жюри был вручён Ивану Фунду за фильм „Сообщение“ (Аргентина, Испания, Уругвай). Лучшим режиссёром по мнению жюри стал режиссёр из Китая Шуо Менг („Жить на этой земле“). Приза за лучшую главную роль удостоилась Роза Бюрне („Если бы я имела ноги, я бы убила тебя“), а лучшим актёром второго плана стал Эндрю Скотт („Голубая луна“). За выдающийся художественный взгляд награждён творческий ансамбль фильма „Ледяная башня“ режиссёра Люсиль Хаджихалилович. Главные роли в фильме исполнили оскароносная француженка Марион Котийяр и немецки актёр Август Диль, сыгравший Воланда в недавней экранизации „Мастера и Маргариты“. Лучшим сценаристом в конкурсе признан румынский автор Раду Жуде за яркую литературную основу фильма „Континенталь 25“, выносящему Европе жестокий приговор.
Не только конкурсная, но и внеконкурсная программа этого года была изысканно подобрана с оглядкой как на предстоящие выборы в Германии, так и на результаты выборов в США. Одним из главных событий фестиваля стал показ ленты „Микки 17“ южно-корейского режиссёра Пон Джун Хо, созданную по мотивам романа Эдварда Эштона „Микки-7“. Обладатель четырёх „Оскаров“ и „Золотой пальмовой ветви“ весьма своевременно снял научно-фантастическую притчу о диктатуре и нивелировании человеческой жизни. Далёкое будущее, земляне расползаются по Вселенной, осваивая новые миры. Микки Барнс отправляется на планету Нифльхейм чтобы поучаствовать в её колонизации на правах „восстанавливаемого сотрудника“. После очередной гибели сознание Микки, включающее навыки, опыт и воспоминания, подсаживается в голову его клона, изготовленного машиной по производству человеческих тел. Во время очередной миссии замерзающего в снегах Микки спасает гигантское существо - местный житель. Огромная мохнатая спасительница и множество её детишек, вытаскивают Микки из ледяной могилы. Однако, вернувшись на базу. Микки обнаруживает, что ему уже подготовили замену и новый Микки жаждет остаться единственным обладателем сознания Барнса. Во главе колонизации планеты стоит жестокий и кровожадный диктатор Иеронимус Маршалл в исполнении Марка Руффало. И хоть режиссёр утверждает, что Иеронимус - образ собирательный, многие увидели в нём стиль и манеру Дональда Трампа. Главную роль в картине исполнил Роберт Патиссон. Артист сыграл в фильме сразу две роли Микки 17 и Микки 18, по сути символизирующих внутреннее противостояние в каждом человеке. Выход фильма в прокат ожидается весной 2025 года.
Так же одним из ярчайших кинематографических событий внеконкурсной программы стала мировая премьера фильма канадских режиссёров Мадлен Симз-Фьюер и Дасти Манчинелли „Милая семейка“/Honey Bunch. Супружеская пара приезжает в частную клинику, расположенную в горном лесу. У Дианы серьёзная травма ноги и проблемы с памятью. Заботливый супруг помогает Диане проходить курс реабилитации, включающий в себя весьма нетривиальные методики. Вскоре, Диана начинает замечать, что в старом доме происходит нечто странное. Необычные видения, сменяются обрывками воспоминаний, помогающими восстановить очертания прошлой жизни. Однажды Диана решает бежать из клиники, но неожиданно едва не сбивает на дороге девушку, как две капли похожую на неё саму. В этот момент Диана вспоминает всё и возвращается в клинику чтобы разгадать тайну своего двойника. Завораживая зрителя флёром жанра, Мадлен и Дасти исследуют природу супружеских отношений. Честно и безжалостно режиссёры проводят героев через все ипостаси брака, расставляя в финале все точки над И. Фильм держит зрителя в невероятном напряжении до последнего кадра. А Грейс Гловицки - исполнительница роли Дианы - столь экспрессивна и выразительна, что некоторые критики покидали зал во время просмотра, произнося „Мне страшно!“.
Искушённая профессиональная публика отметила, что программа юбилейного фестиваля выгодно отличалась от репертуара предыдущих лет мейнстримом, уютно сочетающим в себе художественное качество кино и наличие истории, способной заинтересовать широкого зрителя. В основном конкурсе присутствовали ленты, радующие актуальной тематикой и оригинальными решениями. Программная дирекция собрала в основном конкурсе всю палитру проблем сегодняшнего дня - от фем-повестки и квир-тематики, до войны в Украине и чаяний мигрантов. Старые критики, привыкшие к изнуряющему арт-кино, коим изобиловали фестивальные программы прошлых лет, ворчали, называя выбор отборочной комиссии телевизионным. Однако, благодарный зритель откликнулся на программу рублём, то есть - евро. Билеты сметались из касс, едва открывались продажи. Критикам приходилось вставать чуть свет, чтобы успеть забронировать билеты на интересующие сеансы. Практически все показы киносмотра проходили в битком набитых залах. Можно с уверенностью говорить о том, что новая команда фестиваля блестяще справилась с задачей, недвусмысленно показав, что, отвечая запросам времени, Берлинале остаётся площадкой, на которой авторы со всего мира представляют высказывания на злобу дня, но в этом году организаторы сделали ставку в первую очередь на зрительский интерес, выйдя за пределы вкусового спектра узкого круга специалистов.