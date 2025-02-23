Испугался конкуренции с Томми Кэшем? Победивший в Сан-Ремо итальянский певец отказался от участия в "Евровидении“

В 2025 году на песенном конкурсе "Евровидение" Италию представит Лучио Корси, занявший второе место на фестивале в Сан-Ремо. А вот победитель Сан-Ремо - 23-летний певец Олли - отказался от участия в "Евровидении“, сославшись на плотный гастрольный график в мае.

„Некоторые говорят, что я отказываюсь от своей большой мечты, но я думаю, что я просто решил жить в своем собственном темпе, — объяснил Олли свое решение в Instagram. — Я желаю всем, кто выступит на "Евровидении" вместо меня, удачи: Италия полна потрясающих артистов, и нынешний состав музыкантов — самое искреннее тому доказательство“.

Итальянская национальная телекомпания RAI подтвердила, что Лучио Корси принял предложение и через два месяца отправится в Базель представлять Италию на „Евровидении“.

Это не первый подобный инцидент. Похожая история произошла и в 2016 году, когда победившая на музыкальном фестивале в Сан-Ремо группа Stadio отказалась ехать на "Евровидение“. Тогда было решено, что Италию на главном музыкальном конкурсе Европы представит певица Франческа Микьелин, занявшая в Сан-Ремо второе место с песней „Nessun grado di separazione“. В итоге на "Евровидении 2016“ Фраческа заняла 16-е место, набрав 124 очка.

Итальянцы требуют исключить песню Кэша из Евровидения

После того как стало известно, что Томми Кэш представит Эстонию на „Евровидении“ с песней „Espresso Macchiato“, среди итальянцев разразилась настоящая волна недовольства из-за стереотипности текста песни. Дело дошло даже до того, что итальянский Департамент по защите прав потребителей призвал не допускать эстонскую песню до главного музыкального конкурса Европы.

Как пишет итальянская ежедневная газета Quotidiano Nazionale, после выступления Томми Кэша c песней „Espresso Macchiato“ итальянский Департамент по защите прав потребителей Codacons (общественная организация, созданная в 1986 г. для защиты прав потребителей в Италии - прим. ред.) направил официальное обращение в Европейский вещательный союз (EBU). По данным Департамента, песня является насмешливой или даже неуважительной по отношению к итальянцам из-за многочисленных стереотипных слов и выражений.