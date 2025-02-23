Последняя возможность посетить выставку „От варежки до Кёлера“ в сопровождении кураторов и опытных гидов(1)
Кадриоргский художественный музей приглашает всех желающих на заключительное мероприятие, посвященное выставке „От варежки до Кёлера. Рождение коллекции“.
Программа 1 марта 2025 года:
12:00 Игровая программа для детей „Очарование старины“, на эстонском языке. Продолжительность программы ок. 60 мин.
13:00‒15:00 Мастерская по изготовлению куклы на основе деревянной ложкию. Каждый желающий сможет смастерить куклу в духе народного искусства, представленного на выставке. Для этого используем деревянные ложки, цветные карандаши, цветную бумагу и различные ткани. Мастерская подходит для участников любого возраста.
14:00 Экскурсия кураторов на эстонском языке. О формировании собрания музея и экспонатах выставки расскажут Керсти Кулдна-Тюрксон, Ульрика Йыэсалу и Кристийна Тийдеберг.
15:00 Экскурсия Ирины Даниловой по выставке на русском языке. На выставке „От варежки до Кёлера“ мы познакомимся с видами народного промысла, с особенностями национального орнамента и со старыми традициями, связанными с ним. Затем познакомимся с художниками первой половины XX века, произведения которых музей приобретал в 1920-х – 1930-х гг.
Владельцам годового абонемента Художественного музея Эстонии участие бесплатное.