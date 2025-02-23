"Мне все время хочется блевать!“ Эстонский музыкант резко выразился в адрес Трампа и Маска

Койт Тооме опубликовал в Instagram пост, полный критики в адрес властей США. Музыканта поразили недавние заявления Дональда Трампа и предпринимателя Илона Маска. „Дональд Трамп и Илон Маск — позор всего человечества, и в последнее время я каждый день смотрю и слушаю новости из Америки с презрением. Мне все время хочется блевать!“ - написал Тооме.