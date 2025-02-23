23.02.2025, 19:20
"Мне все время хочется блевать!“ Эстонский музыкант резко выразился в адрес Трампа и Маска(40)
ФОТО: | Delfi Meedia
Музыкант Койт Тооме опубликовал в социальных сетях пост, в котором разразился критикой относительно всего происходящего в Соединенных Штатах.
Койт Тооме опубликовал в Instagram пост, полный критики в адрес властей США. Музыканта поразили недавние заявления Дональда Трампа и предпринимателя Илона Маска. „Дональд Трамп и Илон Маск — позор всего человечества, и в последнее время я каждый день смотрю и слушаю новости из Америки с презрением. Мне все время хочется блевать!“ - написал Тооме.
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