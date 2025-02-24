24.02.2025, 07:08
ФОТО | Празднование уже началось! Смотрите, как в Эстонском национальном музее отметили главный праздник страны(6)
Накануне Дня независимости Эстонской Республики, вечером 22 февраля, в Эстонском национальном музее состоялся концерт, посвященный 107-летию Эстонии, на котором выступили премьер-министр Кристен Михал, мэр Тарту Урмас Клаас и председатель городского собрания Тарту Каспар Кокк.
На церемонии были вручены почетные звания „Почетный гражданин Тарту“ и „Звезда Тарту“. Звания почетного гражданина Тарту удостоились статистик и исследователь демографии Эне-Маргит Тийт, историк журналистики Криста Ару, а также бывший мэр Тарту и бывший премьер-министр Эстонии Андрус Ансип. "Тартускую звезду“ получили фольклорист Маре Кыйва, этнолог Реэт Пийри и актер Айвар Томмингас.
В концертной программе мероприятия принял участие ансамбль Loniceera.