ФОТО | Празднование уже началось! Смотрите, как в Эстонском национальном музее отметили главный праздник страны

На церемонии были вручены почетные звания „Почетный гражданин Тарту“ и „Звезда Тарту“. Звания почетного гражданина Тарту удостоились статистик и исследователь демографии Эне-Маргит Тийт, историк журналистики Криста Ару, а также бывший мэр Тарту и бывший премьер-министр Эстонии Андрус Ансип. "Тартускую звезду“ получили фольклорист Маре Кыйва, этнолог Реэт Пийри и актер Айвар Томмингас.