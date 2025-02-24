„Это не какой-то „нацистский фильм“, он рассказывает о достоинстве страны“. Эльмо Нюганен вспоминает фильм „Имена в граните“

Это были первые съемки „нового времени“, когда уже ушло постсоветское отношение к кино и возникло не то что западное, но другое понимание, что кино может быть и художественным фильмом, и малобюджетным арт-хаусом и чем-то для более широких масс.

Конечно, поменял. Об этом многие говорят. Начали делать большие фильмы, большое кинопроизводство и совместное производство с другими странами. Этот фильм был создан совместно с финнами и монтировался в Финляндии.

Фильм привлек очень много зрительского внимания и побил рекорды. В общем, эстонский зритель повалил в кинотеатры. До этого они ходили смотреть американские фильмы, а эстонских фильмов было мало. Но он не был таким значимым в этот момент. Тут просто, как бывает в истории, звезды сошлись. Наверное, была потребность не только в этой теме, но и общество было готово к любому большому эстонскому фильму, который ворвался бы на большие экраны.

В тот момент это действительно был самый большой фильм, который был снят в Эстонии. Было очень много добровольцев, военных, пиротехники - очень широкомасштабное действие. Это был исторический момент - в культурном смысле. До этого не так уж много ходили смотреть эстонские фильмы. Ну, наверное, важна и его тема. Но и то, что там в главных ролях были молодые актеры, которые еще заканчивали театральную школу - они были моими учениками. У меня была возможность сделать такой фильм, где на экране молодые, незнакомые лица.

„Имена в граните“ - самая масштабная кинолента об Освободительной войне, которая была снята в Эстонии. Это был ваш первый фильм, и прошло уже больше 20 лет, как вы его сняли.

RusDelfi поговорил с режиссером о том, как фильм в свое время восприняли в Эстонии и России, как его защищал российский актер Сергей Юрский, о работе с оператором фильмов „Брат“ и „Брат 2“ Сергеем Астаховым и о Дне независимости в целом.

Снятый Нюганеном в 2002 году фильм „Имена в граните“ (Nimed marmortahvlil) собрал в кинотеатрах около 168 000 зрителей, что стало рекордом посещаемости кинотеатров в Эстонии вплоть до 2016 года, и на сегодняшний день остается единственным фильмом об Освободительной войне в Эстонии, снятым после восстановления ее независимости.

Там есть признаки того времени и того мышления. Потому что, если сейчас сделать этот фильм, он был бы другим. Я не про себя говорю, а если кто-то другой сделал бы, не важно кто. Время уже другое.

Когда вы смотрите его снова, не хочется ли что-то поменять?

Конечно. Но это кино - тут уже все. В театре такое иногда возможно, а вот в кино...

В качестве оператора вы привлекли Сергея Астахова. Он был, например, оператором фильмов „Брат“ и „Брат 2“.

Вот с этим сильно повезло, потому что он был очень опытный и быстро понял, как снимать кино с неопытным режиссером - как с ним работать, когда он театральный режиссер, но делает кино. Это было таким образом, что я разыграл с актером сцену, а он посмотрел и понял, как это надо снимать - вот, камеры сюда. Я очень многому у него учился. Не только я, но и молодые актеры.

Для меня было очень важно, что когда мы переслали сценарий Астахову, он прочел его и сразу сказал „да“. Я спросил у него, по какой причине. А он сказал, что каждое государство, будь оно маленькое или большое, имеет право быть самостоятельным, если его народ так решил. Я был очень рад, это показывало, что это не какой-нибудь „нацистский фильм“, а он рассказывает о достоинстве страны.

И он понимал, что также чуть-чуть поддержит возрождение эстонской киноиндустрии. И он сразу взялся за этот фильм. У меня очень хорошие отношения после этого были с ним. Мы встречались, но фильмы мы уже не делали.

Вы долгое время работали в России, где к событиям Освободительной войны другое отношение. У вас не было проблем или предвзятого отношения к вам из-за того, что вы сняли такой фильм?