„Это не какой-то „нацистский фильм“, он рассказывает о достоинстве страны“. Эльмо Нюганен вспоминает фильм „Имена в граните“
Сегодня в Эстонии отмечается День независимости. После принятия Декларации о независимости 24 февраля 1918 года Эстонии практически сразу же пришлось начать бороться за сохранение своей независимости. Последовала Освободительная война, которая закончилась победой Эстонии. Самый масштабный фильм об этом важном периоде, „Имена в граните“, снял эстонский режиссер Эльмо Нюганен.
Снятый Нюганеном в 2002 году фильм „Имена в граните“ (Nimed marmortahvlil) собрал в кинотеатрах около 168 000 зрителей, что стало рекордом посещаемости кинотеатров в Эстонии вплоть до 2016 года, и на сегодняшний день остается единственным фильмом об Освободительной войне в Эстонии, снятым после восстановления ее независимости.
RusDelfi поговорил с режиссером о том, как фильм в свое время восприняли в Эстонии и России, как его защищал российский актер Сергей Юрский, о работе с оператором фильмов „Брат“ и „Брат 2“ Сергеем Астаховым и о Дне независимости в целом.
„Имена в граните“ - самая масштабная кинолента об Освободительной войне, которая была снята в Эстонии. Это был ваш первый фильм, и прошло уже больше 20 лет, как вы его сняли.
В тот момент это действительно был самый большой фильм, который был снят в Эстонии. Было очень много добровольцев, военных, пиротехники - очень широкомасштабное действие. Это был исторический момент - в культурном смысле. До этого не так уж много ходили смотреть эстонские фильмы. Ну, наверное, важна и его тема. Но и то, что там в главных ролях были молодые актеры, которые еще заканчивали театральную школу - они были моими учениками. У меня была возможность сделать такой фильм, где на экране молодые, незнакомые лица.
Фильм привлек очень много зрительского внимания и побил рекорды. В общем, эстонский зритель повалил в кинотеатры. До этого они ходили смотреть американские фильмы, а эстонских фильмов было мало. Но он не был таким значимым в этот момент. Тут просто, как бывает в истории, звезды сошлись. Наверное, была потребность не только в этой теме, но и общество было готово к любому большому эстонскому фильму, который ворвался бы на большие экраны.
Можно сказать, что фильм поменял эстонскую киноиндустрию?
Конечно, поменял. Об этом многие говорят. Начали делать большие фильмы, большое кинопроизводство и совместное производство с другими странами. Этот фильм был создан совместно с финнами и монтировался в Финляндии.
Это были первые съемки „нового времени“, когда уже ушло постсоветское отношение к кино и возникло не то что западное, но другое понимание, что кино может быть и художественным фильмом, и малобюджетным арт-хаусом и чем-то для более широких масс.
Там есть признаки того времени и того мышления. Потому что, если сейчас сделать этот фильм, он был бы другим. Я не про себя говорю, а если кто-то другой сделал бы, не важно кто. Время уже другое.
Когда вы смотрите его снова, не хочется ли что-то поменять?
Конечно. Но это кино - тут уже все. В театре такое иногда возможно, а вот в кино...
В качестве оператора вы привлекли Сергея Астахова. Он был, например, оператором фильмов „Брат“ и „Брат 2“.
Вот с этим сильно повезло, потому что он был очень опытный и быстро понял, как снимать кино с неопытным режиссером - как с ним работать, когда он театральный режиссер, но делает кино. Это было таким образом, что я разыграл с актером сцену, а он посмотрел и понял, как это надо снимать - вот, камеры сюда. Я очень многому у него учился. Не только я, но и молодые актеры.
Для меня было очень важно, что когда мы переслали сценарий Астахову, он прочел его и сразу сказал „да“. Я спросил у него, по какой причине. А он сказал, что каждое государство, будь оно маленькое или большое, имеет право быть самостоятельным, если его народ так решил. Я был очень рад, это показывало, что это не какой-нибудь „нацистский фильм“, а он рассказывает о достоинстве страны.
И он понимал, что также чуть-чуть поддержит возрождение эстонской киноиндустрии. И он сразу взялся за этот фильм. У меня очень хорошие отношения после этого были с ним. Мы встречались, но фильмы мы уже не делали.
Вы долгое время работали в России, где к событиям Освободительной войны другое отношение. У вас не было проблем или предвзятого отношения к вам из-за того, что вы сняли такой фильм?
Нет, проблем как таковых не было. Он был на кинофестивалях, в том числе и на территории России, получал награды. Я помню, как на кинофестивале в Анапе в 2003 году актер Сергей Юрский защищал наш фильм с точки зрения исторической правды. Некоторые люди говорили, что такого быть не может - это выдуманные события и такого государства даже нет! Он встал и сказал: „Слепота! Вы, наверное, очень мало знаете об истории“.
Понятно, что люди, не знающие историю или жившие в другом культурном пространстве, могут какие-то вещи по-другому понимать. И я понимал это. Обиды не было. И зрителю (в России - прим. ред.) он понравился. Потому что там нет какой-то такой темы, которая, скажем, недостойна или против чего-то.
Как вы думаете, можно провести параллели между Эстонской освободительной войной и войной в Украине, где сейчас украинцы тоже борются со свою свободу?
Какие-то точки соприкосновения есть. Имперское мышление против воли нации - желания нации жить независимо и быть свободной. Имперскому мышлению трудно это понять, им легче отрицать и даже говорить, что нет вообще такой страны и такой нации.
Что для вас значит День независимости?
Я думаю, что разные люди ответят по-разному. Может, это зависит от возраста. Когда-то, много-много лет подряд, в этот день всегда показывали фильм „Имена в граните“. Для некоторых это день, чтобы на момент задуматься в этом быстром мире о том, как все это произошло. Сейчас, к сожалению, мы помним, что было 3 года назад - что именно в этот день началась полномасштабная война в Украине.
Для значительного большинства день заканчивается перед телевизором, с эстонскими народными бутербродами с килькой и с рюмкой водки. Кто-то смотрит президентский прием, кто-то слушает речи. Кто-то обсуждает, кто как одет. Со стороны может показаться, что все эстонцы одинаковые. Так же можно сказать, что и все русские одинаковые, и все латыши. Но это не так, все мы разные.
И 24 февраля для всех разный. Но он обычно проникает в душу, и мы начинаем думать примерно такие же вещи, как мы думаем через каждые 4-5 лет, когда проходит Праздник песни - что-то сугубо свое, связанное со своей историей. Мы понимаем, что это действительно было чудо - в историческом смысле. Совпали какие-то звезды и стало возможным то, что обычно невозможно.