Новое гражданство не помогло: Михаил Галустян попал под санкции ЕС за поддержку войны в Украине

Соответствующая информация появилась на сайте EUR-Lex. Теперь артист будет подлежать замораживанию активов, а гражданам и европейским компаниям будет запрещено предоставлять ему средства. Кроме того, на российского шоумена будет наложен запрет на въезд на территорию ЕС или возможность проезжать через него транзитом.

Михаил Галустян – российский пропагандист, президент Федерации военно-тактических игр и член руководства Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения „Юнармия“, на которую распространяются ограничительные меры ЕС. Организация управляет региональными отделениями, расположенными на временно оккупированных территориях Украины. Движение организовывает сбор средств и мероприятия в поддержку участников боевых действий, которые присоединились к агрессивной войне России против Украины.

Совет ЕС отметил, что члены „Юнармии“ поддержали полномасштабное вторжение и распространяют российскую пропаганду. Кроме того, артист напрямую отвечает за деятельность организации, что способствует милитаризации российской молодежи.

Решение Совета Европейского Союза ввести ограничительные меры стало „полной неожиданностью“ для Михаила Галустяна. По мнению путиниста, европейским политикам просто „нечем заняться“, если они решили ввести санкции против деятелей культуры, которые „несут людям радость“.

Напомним, что в 2017 году Михаил Галустян снялся в ролике для юмористической программы „Клуб веселых и находчивых“ с Рамзаном Кадыровым. Они опубликовали пародию на якобы реакцию российских властей на расследование НАТО, где назвали организацию „заклятыми друзьями“.

„Салам Алейкум. Это означает, что нам рассказали, что российские комики якобы представляют угрозу для НАТО своими искрометными шутками и блестящими пародиями. Я официально заявляю, что это полная провокация и я не оставлю это дело так, я перейду к самому главному“, – выдал Галустян.