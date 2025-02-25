Новолуние в Рыбах начнет новую эпоху: некоторым знакам стоит себя поберечь

Новолуние - это важный период для всех знаков Зодиака, поскольку оно способно принести с собой много изменений, неудачи или успех.

Астролог Марина Романова рассказала, когда новолуние в этом месяце, что нужно делать на новолуние, а чего лучше избегать.

Февральское новолуние - время, градус и важные детали

Новолуние в Рыбах наступит 28 февраля в 02:45 ночи по киевскому времени. Оно очень важное, поскольку открывает очень напряженный для всего человечества месяц - в марте будет ретроградность Венеры, Меркурия, нулевые солнечные дни, а также два затмения.

По словам Романовой, сейчас очень много планет находятся именно в Рыбах. Как известно, это последний знак Зодиака, после которого будет переход в Овен и произойдут изменения.

„Переход в знак Овен - это как смена цикла. Таким образом мы получаем сигнал о переходе в новую эпоху. А новолуние в Рыбах последнее перед нашей трансформационной работой. От того, как в нашем внутреннем мире пройдет эта трансформационная работа, будут зависеть изменения в нашем внешнем мире“, - пояснила астролог.

Рассмотрим, что происходит с людьми на новолуние и для каких действий оно благоприятно. Романова рассказала, что новолуние будет в 10 градусе Рыб. Он является символом учительства и говорит о том, что, если люди научатся осознавать свой талант и использовать свою концентрацию, то действительно могут сделать очень много. Кроме того, это градус медицины, естественных наук, он влияет на формирование нашего характера.

Как добавила Романова, этот градус очень хорош для занятия восточными системами совершенствования (в частности, йогой), и показывает события, которые заставляют задуматься об их причинах. Также он дает человеку возможность приобрести силы и умения, позволяющие, преодолевая естественные ограничения, действовать в ментально-духовной сфере.