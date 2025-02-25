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25.02.2025, 09:00

Андрей Зевакин опровергает слухи, которые пошли после интервью RusDelfi: „Я не поддерживаю ни Россию, ни Путина, ни Эндрю Тейта“

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Андрей Зевакин
Андрей Зевакин
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

В новом видео эстонский блогер и финалист Eesti Laul Андрей Зевакин опровергает несколько слухов о себе. „Не верьте всему, что обо мне говорят!“ - говорит он в видео.

В опубликованном на YouTube в воскресенье видео Андрей Зевакин, занявший в этом году достойное второе место на конкурсе Eesti Laul вместе со своей возлюбленной Келли-Каритой Ефимовой, высказался по поводу нескольких слухов, циркулирующих о нем.

В то время как недавнее видео Зевакина о воспоминаниях о „Евровидении“ было снято на эстонском языке, то о войне между Россией и Украиной и о скандальном Эндрю Тейте он рассказал на английском, чтобы донести информацию до международных поклонников „Евровидения“.

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