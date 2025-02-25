Топчик
25.02.2025, 11:00

Можно только позавидовать: сколько зарабатывают самые скандальные блогерки Эстонии?

 (4)
Кристина Пяртельпоэг. Маллукас и Бригитте Сузанне Хунт
Кристина Пяртельпоэг. Маллукас и Бригитте Сузанне Хунт
ФОТО: ErakoguAstrit Vanaveski | Delfi Meedia

Издание Kroonika решила проанализировать доходы известных эстонских блогеров, имена которых в прошлом году были у всех на слуху.

Обзор Kroonika раскрывает доходы Кристины Пяртельпоэг и Маллу Марианн Трейманн (Маллукас), которые на прошлогодней премии Kroonika были названы главными подкастерами года (с подкастом „Salajutud“). Кроме того, в прошлом году Маллукас (35) отличилась еще и тем, что в своем платном блоге освещала несколько резонансных дел, в некоторых из которых фигурировала главная скандалистка Эстонии Бригитте Сюзанне Хунт (29). У Хунт тоже есть свой платный блог, но два первых месяца этого года она там почти ничего не публикует. Последний пост был 13 января. Основной источник доходов всех трех девушек в основном формируется за счет сотрудничества с различными компаниями.

Кристина Пяртельпоэг

Ознакомьтесь с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии (4)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии