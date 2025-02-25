Можно только позавидовать: сколько зарабатывают самые скандальные блогерки Эстонии?

Обзор Kroonika раскрывает доходы Кристины Пяртельпоэг и Маллу Марианн Трейманн (Маллукас), которые на прошлогодней премии Kroonika были названы главными подкастерами года (с подкастом „Salajutud“). Кроме того, в прошлом году Маллукас (35) отличилась еще и тем, что в своем платном блоге освещала несколько резонансных дел, в некоторых из которых фигурировала главная скандалистка Эстонии Бригитте Сюзанне Хунт (29). У Хунт тоже есть свой платный блог, но два первых месяца этого года она там почти ничего не публикует. Последний пост был 13 января. Основной источник доходов всех трех девушек в основном формируется за счет сотрудничества с различными компаниями.