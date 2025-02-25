ВИДЕО | Томми Кэш и Йост Клейн представили эксцентричный клип на песню, оскорбляющую „Евровидение“ и критикующую политику
В прошлую пятницу Томми Кэш, который в этом году представит Эстонию на „Евровидении“, представил совместную песню с Йостом Клейном, который в прошлом году был дисквалифицирован с песенного конкурса. Теперь же на скандальную песню „United by Music“ было снято эксцентричное видео.
На сингл Клейна и Кэша „United by Music“, содержащий пронзительный посыл, был снят поистине сумасшедший клип. В клипе музыканты через танец пытаются дать понять, что выступают за мир. Однако в конце клипа Йоста Клейна застрелили.
Смотрите видео!
Голландец Йост Клейн, который должен был представлять Нидерланды на „Евровидении“ в прошлом году, но был дисквалифицирован перед финалом из-за скандала, недавно выпустил альбом „Unity“. В нем есть совместный трек с нынешним представителем Эстонии на конкурсе – Томми Кэшем. Их песня называется „United By Music“ и отсылает к одноименному слогану „Евровидения“.
„United By Music“ – короткий трек, всего 1 минута и 47 секунд. Вначале поет Йост, затем звучит английский куплет Томми, который можно перевести так:
Я хочу полететь в Киев и отправиться в Москву.
Я хочу голосовать за Камалу и отдать голос Трампу.
Я хочу быть трезвым, но хочу и понюхать.
После победы на Eesti Laul в прошлую субботу Томми Кэш дал пресс-конференцию, где упомянул своих „союзников“ – звезд „Евровидения“ прошлых лет: Käärijä и Йоста Клейна. Кэш подчеркнул, что был артистом задолго до того, как эти двое стали популярными. Käärijä и Йост пообещали поддерживать Томми на конкурсе. „Абсолютно все мои фанаты по всему миру тоже помогут“, – уверен Кэш в своей международной популярности.
„Espresso Macchiato“ - №1
За победу в финале Eesti Laul и право представить Эстонию на „Евровидении“ боролись 16 участников. В итоге, как и предсказывали букмекеры и фанаты, первое место занял Томми Кэш с песней „Espresso Macchiato“.
Можно сказать, Томми Кэш выиграл единогласно - получил больше всего баллов как от жюри, так и от телезрителей, пройдя в суперфинал. В итоге в суперфинале, где Кэш боролся с Андреем Зевакиным и Ан-Марлен, телезрители также отдали больше всего голосов за эксцентричного рэпера - целых 83%.
Тем не менее, в Италии от песни не в восторге и ее даже призывают снять с конкурса.
69-й песенный конкурс „Евровидение 2025“ состоится в швейцарском городе Базель. Полуфиналы пройдут 13 и 15 мая, а гранд-финал намечен на 17 мая 2025 года. Швейцария уже в третий раз будет принимать международный музыкальный конкурс. Эстония выступит в первом полуфинале.