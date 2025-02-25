На сингл Клейна и Кэша „United by Music“, содержащий пронзительный посыл, был снят поистине сумасшедший клип. В клипе музыканты через танец пытаются дать понять, что выступают за мир. Однако в конце клипа Йоста Клейна застрелили.

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Голландец Йост Клейн, который должен был представлять Нидерланды на „Евровидении“ в прошлом году, но был дисквалифицирован перед финалом из-за скандала, недавно выпустил альбом „Unity“. В нем есть совместный трек с нынешним представителем Эстонии на конкурсе – Томми Кэшем. Их песня называется „United By Music“ и отсылает к одноименному слогану „Евровидения“.

„United By Music“ – короткий трек, всего 1 минута и 47 секунд. Вначале поет Йост, затем звучит английский куплет Томми, который можно перевести так:

Я хочу полететь в Киев и отправиться в Москву.

Я хочу голосовать за Камалу и отдать голос Трампу.

Я хочу быть трезвым, но хочу и понюхать.

После победы на Eesti Laul в прошлую субботу Томми Кэш дал пресс-конференцию, где упомянул своих „союзников“ – звезд „Евровидения“ прошлых лет: Käärijä и Йоста Клейна. Кэш подчеркнул, что был артистом задолго до того, как эти двое стали популярными. Käärijä и Йост пообещали поддерживать Томми на конкурсе. „Абсолютно все мои фанаты по всему миру тоже помогут“, – уверен Кэш в своей международной популярности.

„Espresso Macchiato“ - №1

За победу в финале Eesti Laul и право представить Эстонию на „Евровидении“ боролись 16 участников. В итоге, как и предсказывали букмекеры и фанаты, первое место занял Томми Кэш с песней „Espresso Macchiato“.

Можно сказать, Томми Кэш выиграл единогласно - получил больше всего баллов как от жюри, так и от телезрителей, пройдя в суперфинал. В итоге в суперфинале, где Кэш боролся с Андреем Зевакиным и Ан-Марлен, телезрители также отдали больше всего голосов за эксцентричного рэпера - целых 83%.

Тем не менее, в Италии от песни не в восторге и ее даже призывают снять с конкурса.