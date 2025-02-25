ОБЗОР | Драки, обвинения в плагиате и подозрительная разница в возрасте. Скандальные истории с песнями, которые представляли Эстонию на "Евровидении“
После победы на Eesti Laul c песней „Espresso Macchiato“ на Томми Кэша обрушилась волна критики. Но стоит отметить, что Кэш не единственный - с эстонскими артистами, в разные годы выступавшими на "Евровидении“, связано много скандальных историй.
Иво Линна и Маарья-Лийс Илус, „Kaelakee hääl“
В 1996 году Эстонию на "Евровидении" представляли Иво Линна и Маарья-Лийс Илус. Сама по себе песня не связана ни с какими скандальными историями, но вот ее презентация международное внимание все же привлекла. Главной причиной обсуждения стала большая разница в возрасте между исполнителями: Маарье-Лийс Илус на тот момент было всего 15 лет, а Иво Линна — 47 лет.
Некоторые посчитали романтический подтекст песни, которую они вместе исполняли, немного странным как раз из-за разницы в возрасте, поскольку это довольно нетипично для музыкальных дуэтов. Тем не менее артисты успешно выступили на "Евровидении", заняв 5-е место в финале, проходившем в Норвегии.
Ruffus, „Eighties Coming Back“
В 2003 году Эстонию на проходившем в Риге "Евровидении“ представляла группа Ruffus, чья песня „Eighties Coming Back“ заняла 21-е место. Сразу после выступления главный вокалист группы Вайко Эплик столкнулась с волной хейта. Дело дошло до того, что в мае 2003 года недовольные выступлением на "Евровидении“ молодые люди из Кохила подкараулили его прямо у дома и начали нецензурно выражаться.
Поскольку в то время у Эплика как раз намечался концертный тур, для обеспечения безопасности как его, так и других участников группы были наняты два охранника. Во время выступлений охранники всегда находились в непосредственной близости от певца. Однако, поскольку у Эплика вне концертов телохранителей не было, однажды вечером в ресторане в Раквере 32-летний Серго ударил его кулаком в лицо. Вайко Эплик обратился в полицию и написал заявление о случившемся.
Kreisiraadio, „Leto Svet“
В 2008 году на "Евровидение“ от Эстонии поехал один из самых противоречивых кандидатов всех времен - группа Kreisiraadio с песней „Leto Svet“. Песня исполнялась на сербском, немецком и финском языках с несколькими хорватскими и русскими словами. Произведение разделила эстонский фанатов "Евровидения“ на два лагеря: кому-то песня очень нравилась, кто-то призывал ее бойкотировать. Некоторые посчитали это шуткой и проявлением эстонской юмористической культуры, в то время как другие были разочарованы тем, что из-за Kreisiraadio многие достойные исполнители лишились шанса выступить на главном европейском музыкальном конкурсе.
За эту песню участники Kreisraadio подверглись критике не только в Эстонии, но и по всей Европе. Иностранные комментаторы не поняли произведение и посчитали ее неудачной шуткой. Многие эстонские музыкальные критики также сочли, что песня позорит эстонскую музыку. На конкурсе „Евровидение“, который тогда проходил в Белграде, "Leto Svet“ не прошел дальше полуфинала и занял 18-е место. Международное сообщество обвинило Kreisiraadio в вульгарности и необдуманном сценическом исполнении.
После провала на „Евровидении“ было решено изменить формат отбора песен, чтобы обеспечить более высокое качество песен и избежать излишне комичных представителей. Так конкурс Eurolaul стал Eesti Laul, в сам конкурс были добавлены полуфиналы, больше внимания стало уделяться правилам „Евровидения“ и международным тенденциям,
Таня Михайлова-Саар, „Amazing“
В 2014 году Таня представляла Эстонию на "Евровидении“ с песней „Amazing“. Сразу после выхода песни разгорелась международная дискуссия о том, не является ли музыкальное произведение плагиатом песни-победительницы 2012 года шведской певицы Лорин „Euphoria“. Многие международные поклонники и музыкальные критики посчитали песни слишком похожими, однако никаких официальных мер предпринято не было.
В финал "Евровидения", проходившего тогда в Копенгагене, песня не попала, поскольку в первом полуфинале заняла только 12-е место.
Уку Сувисте, „The Lucky One“
В 2020 году Эстонию на "Евровидении" должен был представлять Уку Сувисте с песней „What Love Is“. Но в тот год на общую европейскую сцену эстонский певец так и не вышел, поскольку конкурс не состоялся из-за быстрого распространения коронавируса. Из-за этого большинство стран решили не проводить новые отборы, а отправить этих же артистов на конкурс следующего года. Изначально Эстония планировала сделать то же самое. Но, к сожалению, в итоге этого не произошло, из-за чего поклонники певца пришли в бешенство из-за, как им казалось, несправедливого отношения.
В 2021 году прошел Уку Сувисте пришлось снова бороться за путевку на "Евровидение“. Музыкант снова одержал победу с песней „What Love Is“. В итоге Сувисте занял 13-е место в полуфинале проходившего в Роттердаме „Евровидения“, выбыв таким образом из финала конкурса.
В случае с песней-победительницей конкурса Eesti Laul в 2024 году стало очевидно, что в текст песни необходимо внести изменения, поскольку он не соответствовал требованиям "Евровидения“. В частности, существует ряд строгих правил относительно того, что нельзя использовать в текстах песен - например, никаких названий компаний. Поскольку в песне 5Miinust и Puuluup в самом начале говорится о зеленой пачке чипсов Lays, это кусочек песни пришлось прямо перед поездкой в Мальмё заменить. Так „зеленые Lays“ превратились в „бутылки для залога“.
С этой же песней связана еще одна скандальная история. В своей предвыборной рекламе партия "Eesti 200“ использовала танец Вейссона, который стал известен как раз по клипу на европесню 5Miinust и Puuluup. Это вызвало возмущение как среди самих артистов, так и среди организаторов „Евровидения“. Марек Рейнаас (Eesti 200) тогда заявил, что не видит никакого несоответствия в использовании танца.
После этого заявления фронтмен группы 5Miinust рэпер Кохвер опубликовал в Threads сообщение, добавив ссылку на политическую партию: „Я не давал разрешения на осквернение нашей песни“. Позже Кохвер подтвердил, что разговаривал с представителями партии. „Они позвонили, спросили, могут ли они намекнуть на нашу песню. Я сказал „нет“, но они все равно это сделали. „Значит, один из нас — идиот“, — сказал Кохвер.