ОБЗОР | Драки, обвинения в плагиате и подозрительная разница в возрасте. Скандальные истории с песнями, которые представляли Эстонию на "Евровидении“

Иво Линна и Маарья-Лийс Илус, „Kaelakee hääl“

В 1996 году Эстонию на "Евровидении" представляли Иво Линна и Маарья-Лийс Илус. Сама по себе песня не связана ни с какими скандальными историями, но вот ее презентация международное внимание все же привлекла. Главной причиной обсуждения стала большая разница в возрасте между исполнителями: Маарье-Лийс Илус на тот момент было всего 15 лет, а Иво Линна — 47 лет.

Некоторые посчитали романтический подтекст песни, которую они вместе исполняли, немного странным как раз из-за разницы в возрасте, поскольку это довольно нетипично для музыкальных дуэтов. Тем не менее артисты успешно выступили на "Евровидении", заняв 5-е место в финале, проходившем в Норвегии.

Ruffus, „Eighties Coming Back“

В 2003 году Эстонию на проходившем в Риге "Евровидении“ представляла группа Ruffus, чья песня „Eighties Coming Back“ заняла 21-е место. Сразу после выступления главный вокалист группы Вайко Эплик столкнулась с волной хейта. Дело дошло до того, что в мае 2003 года недовольные выступлением на "Евровидении“ молодые люди из Кохила подкараулили его прямо у дома и начали нецензурно выражаться.

Поскольку в то время у Эплика как раз намечался концертный тур, для обеспечения безопасности как его, так и других участников группы были наняты два охранника. Во время выступлений охранники всегда находились в непосредственной близости от певца. Однако, поскольку у Эплика вне концертов телохранителей не было, однажды вечером в ресторане в Раквере 32-летний Серго ударил его кулаком в лицо. Вайко Эплик обратился в полицию и написал заявление о случившемся.

Kreisiraadio, „Leto Svet“