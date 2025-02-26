Бьянка Нецензори. Канье Уэст выпустил фильм про свою голую жену

Презентация прошла в Лос-Анджелесе, и в СМИ попали фрагменты видеосъемки показа, где можно увидеть Цензори, которая практически обнаженной катается по полу.

Режиссер ленты Ванесса Бикрофт известна своими перформансами, где чаще всего использует обнаженных девушек. В официальном описании фильма говорится, что он „исследует женское тело“, а источник издания The New York Post накануне премьеры заявил: „Я бы описал это как своего рода фильм о моде. Это взгляд на его (Канье) видение — если бы мы увидели моду его глазами. И это сосредоточено на Бьянке“.

Как пишет таблоид TMZ, на презентацию Канье пришел в сопровождении женщины, полностью закутанной в черную ткань, скрывающую в том числе лицо. „Нам сказали, что это Бьянка“, - отмечает издание, которое напоминает, что еще пару недель назад в прессу попали слухи о скором разводе пары. Таблоид утверждает, что его источники сообщили, что один из представителей Канье связывался с адвокатом по разводам в октябре и потом 2 недели назад.

Как сообщали СМИ, инициатором стала Цензори, которой не хочется, чтобы ее ассоциировали с расистскими и антисемитскими высказываниями Канье, который признавался в любви к Гитлеру в соцсетях и продавал футболки со свастикой в своем онлайн-магазине.

TMZ также отмечает, что на презентации было очень много людей - и даже стояла большая очередь у входа: „Похоже, люди не разбегаются от Канье после его тирад в последние пару недель, где он утверждал, что он нацист“.

В соцсетях Бьянку теперь называют Bianca Uncenzori, что можно перевести как „Бьянка БезЦензуры“.