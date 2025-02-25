Фильмы о жизни страны под обстрелами: на Берлинале 2025 была представлена Украина через призму войны

Поэтичная картина Евы Нейман „Когда над морем пролетает молния“ - портрет современной Одессы, регулярно обстреливаемой ракетами и дронами. Перед зрителем предстаёт уходящая натура, которая постепенно умирала на протяжении многих лет задолго до войны. Старые сгнившие насквозь дома на Молдованке, некогда прекрасные европейские улицы центральной части города, с разрушенными от времени фасадами перемежаются в кадре с разбомбленными новоделами - уродливой гостиницей „Одесса“, построенной в 2001-м году на территории порта, которую старые одесситы называли вставным зубом, и Спасо-Преображенским собором, сооружённым в начале 2000-х на месте снесённого большевиками кафедрального собора. Созерцание ночной тишины нарушает вой сирены - это типичные будни нынешней Одессы.

Минимальными средствами Радинский создал атмосферное, затягивающее кино, очень точно отображающее предвкушение войны. Фотографии бойцов, дислоцировавшихся в здании станции, представляют собой собирательный образ врага. Трудно поверить в то, что парни в трусах, с зубными щётками в руках и полотенцами наперевес через несколько дней будут убивать, грабить и насиловать. В картине нет кадров боевых действий, однако предчувствие большой трагедии ощущается в каждом кадре. Напряжённая пульсация повторяющихся звуков, обволакивающий метро-ритм, точные рефрены и звенящая тишина, нарушаемая гулом далёких взрывов создают ощущение ожидания катастрофы. Фильм произвёл большое впечатление на фестивальную публику и многими критиками был отмечен как лучший фильм о войне в Украине из всех представленных на Берлинале.

Лента Алексея Радинского „Специальная операция“ соткана из видеоматериалов, записанных камерами наружного наблюдения, установленными внутри и снаружи одного из корпусов административного комплекса Чернобыльской АЭС, в феврале-марте 2022 года, когда АЭС находилась в оккупации. В поле зрения электронного глаза оказываются танки и военные машины с буквами „V“ и „Z“, солдат, снимающий с флагштока знамя Украины, бойцы спецназа, заклеивающие визиры камер, расположенных в интерьере. Вдалеке слышны взрывы. В финале фильма титр сообщает зрителю о том, что российские подразделения, базировавшиеся в здании Чернобыльской АЭС и показанные в картине, принимали участие в массовых убийствах мирного населения в Киевской области.

Герои фильма - горожане, оставшиеся дома несмотря на регулярные обстрелы. Вот старая еврейская бабушка рассказывает на идиш о своём детстве во время Второй

мировой войны, когда большая часть её родных была уничтожена фашистами, а она сама чудом избежала смерти. Вот семья прекрасных творческих людей, озабоченная тем, что сына могут со дня на день призвать на фронт. А вот отец, гуляющий с сыном, предлагающий изучить причины войны и её предпосылки. Некогда весёлый, шумный город, который коренные одесситы называли городом любви и торговли, нынче не весел. И всё меньше окон загорается вечерами в старом доме. Лишь одесские коты как и прежде орут по ночам, заполоняя своим потомством уютные дворы.

Покуда сердца стучатся

Трёхчасовой фильм Виталия Манского „Подлётное время“ представляет собой рассказ о буднях военного оркестра, который ежедневно провожает в последний путь украинских военных, погибших на фронте. Львов - западно-европейский город, расположенный в 70 км от границы с Польшей. Его улицы так напоминают Чехию, Австрию, Венгрию. Несмотря на редкие обстрелы, смрадное дыхание войны и здесь в глубоком тылу ощутимо ничуть ни меньше. Каждый день по улицам города проходит траурное шествие во время которого жители города встают на колени перед процессией, прикладывая руку к сердцу и склонив голову. Этот ритуал повторяется изо дня в день. И каждый день на городском кладбище появляются новые могилы.

Перед зрителем проходит череда лиц на портретах убитых солдат - молодые люди с открытыми лицами улыбаются прекрасной будущей жизни, которую им не суждено прожить. А в городе каждый день появляются новые памятные стенды с портретами убитых защитников станы. Но, несмотря на горе, ежедневно пронзающее городские улицы надрывными звуками погребального оркестра, Львов продолжает жить своей жизнью. Лишь искалеченные молодые люди, сидящие в парке в инвалидных креслах и беседующие друг с другом напоминают о жестокости войны, проходящей в тысяче километрах от города.

Учение - свет