Фильмы о жизни страны под обстрелами: на Берлинале 2025 была представлена Украина через призму войны
В канун трёхлетней годовщины со дня полномасштабного вторжения российских войск в Украину, на 75-м Берлинале в различных программах были представлены документальные фильмы, повествующие о жизни воюющей страны. Ни одна украинская лента не удостоилась наград, однако, зрительский интерес к фильмам, созданным в обстреливаемых по сей день регионах Украины остаётся огромным. Все показы украинских картин прошли в переполненных залах, а в Берлинской подземке можно было услышать, как горожане делились впечатлениями от просмотренных фильмов о российско-украинской войне.
Скорбное предчувствие
Лента Алексея Радинского „Специальная операция“ соткана из видеоматериалов, записанных камерами наружного наблюдения, установленными внутри и снаружи одного из корпусов административного комплекса Чернобыльской АЭС, в феврале-марте 2022 года, когда АЭС находилась в оккупации. В поле зрения электронного глаза оказываются танки и военные машины с буквами „V“ и „Z“, солдат, снимающий с флагштока знамя Украины, бойцы спецназа, заклеивающие визиры камер, расположенных в интерьере. Вдалеке слышны взрывы. В финале фильма титр сообщает зрителю о том, что российские подразделения, базировавшиеся в здании Чернобыльской АЭС и показанные в картине, принимали участие в массовых убийствах мирного населения в Киевской области.
Минимальными средствами Радинский создал атмосферное, затягивающее кино, очень точно отображающее предвкушение войны. Фотографии бойцов, дислоцировавшихся в здании станции, представляют собой собирательный образ врага. Трудно поверить в то, что парни в трусах, с зубными щётками в руках и полотенцами наперевес через несколько дней будут убивать, грабить и насиловать. В картине нет кадров боевых действий, однако предчувствие большой трагедии ощущается в каждом кадре. Напряжённая пульсация повторяющихся звуков, обволакивающий метро-ритм, точные рефрены и звенящая тишина, нарушаемая гулом далёких взрывов создают ощущение ожидания катастрофы. Фильм произвёл большое впечатление на фестивальную публику и многими критиками был отмечен как лучший фильм о войне в Украине из всех представленных на Берлинале.
Одесские рассказы
Поэтичная картина Евы Нейман „Когда над морем пролетает молния“ - портрет современной Одессы, регулярно обстреливаемой ракетами и дронами. Перед зрителем предстаёт уходящая натура, которая постепенно умирала на протяжении многих лет задолго до войны. Старые сгнившие насквозь дома на Молдованке, некогда прекрасные европейские улицы центральной части города, с разрушенными от времени фасадами перемежаются в кадре с разбомбленными новоделами - уродливой гостиницей „Одесса“, построенной в 2001-м году на территории порта, которую старые одесситы называли вставным зубом, и Спасо-Преображенским собором, сооружённым в начале 2000-х на месте снесённого большевиками кафедрального собора. Созерцание ночной тишины нарушает вой сирены - это типичные будни нынешней Одессы.
Герои фильма - горожане, оставшиеся дома несмотря на регулярные обстрелы. Вот старая еврейская бабушка рассказывает на идиш о своём детстве во время Второй
мировой войны, когда большая часть её родных была уничтожена фашистами, а она сама чудом избежала смерти. Вот семья прекрасных творческих людей, озабоченная тем, что сына могут со дня на день призвать на фронт. А вот отец, гуляющий с сыном, предлагающий изучить причины войны и её предпосылки. Некогда весёлый, шумный город, который коренные одесситы называли городом любви и торговли, нынче не весел. И всё меньше окон загорается вечерами в старом доме. Лишь одесские коты как и прежде орут по ночам, заполоняя своим потомством уютные дворы.
Покуда сердца стучатся
Трёхчасовой фильм Виталия Манского „Подлётное время“ представляет собой рассказ о буднях военного оркестра, который ежедневно провожает в последний путь украинских военных, погибших на фронте. Львов - западно-европейский город, расположенный в 70 км от границы с Польшей. Его улицы так напоминают Чехию, Австрию, Венгрию. Несмотря на редкие обстрелы, смрадное дыхание войны и здесь в глубоком тылу ощутимо ничуть ни меньше. Каждый день по улицам города проходит траурное шествие во время которого жители города встают на колени перед процессией, прикладывая руку к сердцу и склонив голову. Этот ритуал повторяется изо дня в день. И каждый день на городском кладбище появляются новые могилы.
Перед зрителем проходит череда лиц на портретах убитых солдат - молодые люди с открытыми лицами улыбаются прекрасной будущей жизни, которую им не суждено прожить. А в городе каждый день появляются новые памятные стенды с портретами убитых защитников станы. Но, несмотря на горе, ежедневно пронзающее городские улицы надрывными звуками погребального оркестра, Львов продолжает жить своей жизнью. Лишь искалеченные молодые люди, сидящие в парке в инвалидных креслах и беседующие друг с другом напоминают о жестокости войны, проходящей в тысяче километрах от города.
Учение - свет
„Лента времени“ - первое украинское кино, отобранное в программу основного конкурса Берлинале за три года войны. Режиссёр Катерины Горностай на Берлинале отнюдь не новичок. Её игровая лента „Стоп-Земля“ была представлена на фествиале в 2021 году в программе Generation 14plus и была удостоена приза „Хрустальный Медведь“ за лучший художественный фильм от молодёжного жюри. В своей новой неигровой картине о войне Горностай решила показать её образ через детей, которые продолжают учиться несмотря ни на что. На экране предстают разные города и населённые пункты Украины - Черкассы, Николаев, Харьков... Вот идёт урок, внезапно звучит сирена - дети спускаются в бомбоубежище и продолжают заниматься. В условиях войны малышам из русскоязычных регионов страны приходится переучиваться на ходу, осваивая державну мову, буквально в полевых условиях с юных лет постигая, сколь дорога цена сохранения государственности.
Для тех, кто уехал из страны уроки проводятся онлайн. Проверяя заданное на дом стихотворение, учитель просит детей смотреть наверх, дабы ребята не могли тайком подгядывать в учебник. Между уроками английского и математики в школу к старшеклассникам приходит девушка-офицер, рассказывающая о фронтовых буднях. На вопрос, „Какую военную специальность вы бы выбрали?“, ребята с энтузиазмом представляют себя в образе танкиста, военного моряка или связиста. Помимо стандартных занятий, школьники военного времени учатся правильно накладывать
турникет и запускать самодельный дрон. Через образы десятки украинских школьников, разбросанных по всему миру, режиссёр словно собирает образ будущего страны. Весьма символичным стало то, что за два дня до премьеры, Горностай стала матерью. Сын Катерины и её мужа Никона Романченко (режиссёра монтажа картины) стал первым ребёнком, рождённым на Берлинале.