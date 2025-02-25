Шоубиз
25.02.2025, 12:00

„Нет нужды покупать каждое платье, в котором ты идешь на прием“: Алика Милова рассказала, сколько стоил ее образ

 
Алика Милова и Рауль Эско
Алика Милова и Рауль Эско
ФОТО: Karli Saul

В понедельник, 24 февраля, Эстонская Республика отмечала 107-й день рождения. На прием к президенту собралась самая изысканная публика: политики, представители посольств, культурные деятели, звезды шоубизнеса. Гости вечера активно давали комментарии, общались с прессой и делились впечатлениями. Rus Delfi удалось пообщаться и с Аликой Миловой, которая пришла в платье от эстонского дизайнера Тийны Талумеэс.

„Перед приемом я все-таки нервничала, торопилась, но времени оказалось больше, чем думала“, - говорит Алика, отвечая на вопрос, привычно ли стало ей посещать президентские приемы, ведь она далеко не первый раз приходит на торжество.

Алика также рассказала и о рукопожатии президента - какое оно на самом деле? Раскрыла секрет своего дизайнерского платья, поделилась семейными традициями,

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RusDelfi
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