„Нет нужды покупать каждое платье, в котором ты идешь на прием“: Алика Милова рассказала, сколько стоил ее образ
В понедельник, 24 февраля, Эстонская Республика отмечала 107-й день рождения. На прием к президенту собралась самая изысканная публика: политики, представители посольств, культурные деятели, звезды шоубизнеса. Гости вечера активно давали комментарии, общались с прессой и делились впечатлениями. Rus Delfi удалось пообщаться и с Аликой Миловой, которая пришла в платье от эстонского дизайнера Тийны Талумеэс.
„Перед приемом я все-таки нервничала, торопилась, но времени оказалось больше, чем думала“, - говорит Алика, отвечая на вопрос, привычно ли стало ей посещать президентские приемы, ведь она далеко не первый раз приходит на торжество.
Алика также рассказала и о рукопожатии президента - какое оно на самом деле? Раскрыла секрет своего дизайнерского платья, поделилась семейными традициями,