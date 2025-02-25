ВИДЕО | „Нет нужды покупать каждое платье, в котором ты идешь на прием“: Алика Милова рассказала, сколько стоил ее образ

„Перед приемом я все-таки нервничала, торопилась, но времени оказалось больше, чем думала“, - говорит Алика, отвечая на вопрос, привычно ли стало ей посещать президентские приемы, ведь она далеко не первый раз приходит на торжество.

Алика также рассказала и о рукопожатии президента - какое оно на самом деле? Раскрыла секрет своего дизайнерского платья, поделилась семейными традициями, а также порассуждала на тему повторного использования вещей.

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Новые отношения

В начале мая прошлого года журнал Kroonika писал, что у Алики Миловой появился новый возлюбленный - один из братьев-близнецов Эско, вместе с которым она обнималась на фотографиях в клубе. На данный момент известно, что певица встречается с Раулем Эско, который занимается съемками. Сама Алика мало говорила о новых отношениях. „Мне просто очень повезло, что меня окружают такие талантливые люди и такие хорошие друзья. Я чувствую, что в данный момент нахожусь в гармонии с собой“, - рассказала тогда певица журналу Kroonika.

Братья Эско также воздержались от комментариев. Однако на общем аккаунте братьев в Instagram видно, что Раул и Алика проводят время вместе и совершают совместные поездки.

В июне молодые люди, отправившиеся вместе в Рим, сделали свои отношения официальными. В аккаунте EskoBros появился снимок, на котором они позируют вместе. Алика решила по максимуму проявить себя как туристка и надела футболку с надписью „I love Roma“. В августе пара пришла вместе на президентский прием в Розовом саду.

Певица планируовала провести Рождество в Таллинне вместе со своей сестрой, а на семейную встречу хотела взять с собой своего бойфренда-кинорежиссера. Все серьезно!