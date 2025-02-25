ВИДЕО | На побережье Мексики живым выброшен сельдяной король, известный как „рыба Судного дня“

Это необычное морское существо окружает множество легенд и поверий. С японского название рыбы „рюгу но цукаи“ переводится как „посланник из дворца морского бога“, а в местном фольклоре она также известна как „рыба Судного дня“ - ее появление якобы предвещает надвигающееся землетрясение или цунами. Несколько сельдяных королей были найдены выброшенными на берег после вызванной землетрясением катастрофы на АЭС „Фукусима“ в 2011 году. Ученые подчеркивают, что это совпадение, так как никаких достоверных свидетельств о связи между природными катастрофами и появлением рыбы не найдено.

„Научных доказательств такой взаимосвязи нет, поэтому я считаю, что людям не о чем беспокоиться, — говорит Хироюки Мотомура, профессор ихтиологии в университете Кагосима. — Я полагаю, что эти рыбы поднимаются на поверхность, когда находятся в плохом физическом состоянии. Тогда их захватывают водяные потоки, поэтому их чаще всего находят мертвыми“.

Гигантская ремень-рыба (Regalecus glesne) обитает во всех мировых океанах, но их редко можно увидеть, поскольку они живут в морских глубинах - не менее 300 метров, но могут и на глубине до километра. Сельдяной король считается одной из самых необычных рыб мирового океана. У него длинное змееобразное тело, длина которого может достигать 11 метров. Есть сообщения об особях длиной до 15 метров, однако их достоверность не подтверждена. Плавают такие рыбы обычно головой кверху, располагая тело в положении, близком к вертикальному. Считается, что именно сельдяные короли были причиной появления легенд о морских змеях. Размер и характерный вид действительно придают им сходство с этими мифическими существами.