Высшая лига пост-рока: осенью Mogwai привезут в Таллинн свое уникальное звучание

Ансамбль был образован в Глазго в 1995 году, и в его текущий состав входят Стюарт Брейсвейт (гитара, вокал), Барри Бёрнс (гитара, клавишные, синтезатор, вокал), Доминик Эйтчисон (бас-гитара) и Мартин Баллок (ударные). Глядя на их одиннадцать студийных альбомов, становится понятно, что их вдохновляют такие мэтры, как Sonic Youth, My Bloody Valentine, Slint и Филип Гласс, равняясь на которых Mogwai создают звучание, с одной стороны бесплотное и с другой – непредсказуемое. Об их дебютном альбоме „Mogwai Young Team“, вышедшем в 1997 году, говорили: „Поразительно динамичный… плавно трансформирующийся из спокойных, прекрасных в своей мрачности звуковых ландшафтов в отупляющий белый шум и стучащие рифы“.

Их предпоследний альбом „As The Love Continues“ (2021) возглавил чарты Великобритании в первую неделю после релиза, получил номинацию на премию Mercury и приз „Альбом года“ в Шотландии. В дополнение к выпуску других одобренных критиками альбомов, Mogwai писали также музыку для различных проектов Amazon Prime и Apple TV.

Их влияние простирается далеко за пределы музыки, об этом повествует первый документальный фильм о группе „Mogwai: If The Stars Had a Sound“. Фильм срежиссирован их многолетним партнером Энтони Круком. Премьера состоялась в 2024 году на фестивале South by Southwest (SXSW), и сейчас его показывают на различных фестивалях по всему миру.

Последний альбом „The Bad Fire“ вышел буквально в конце января, но уже завоевал сердца критиков и поклонников группы. Это означает, что на осеннем концерте фанаты смогут насладиться как ставшими уже классикой, так и новыми работами музыкантов.

Предварительная продажа билетов на концерт Mogwai, который пройдет в таллиннском клубе Helitehas 8 сентября 2025 года, для членов концертного клуба Live Nation начнется 26 февраля в 10 часов утра. В свободную продажу в пунктах продажи и на сайте Piletilevi билеты поступят в 10 часов утра 28 февраля.