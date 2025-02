Высшая лига пост-рока: осенью Mogwai привезут в Таллинн свое уникальное звучание

Их влияние простирается далеко за пределы музыки, об этом повествует первый документальный фильм о группе „Mogwai: If The Stars Had a Sound“. Фильм срежиссирован их многолетним партнером Энтони Круком. Премьера состоялась в 2024 году на фестивале South by Southwest (SXSW), и сейчас его показывают на различных фестивалях по всему миру.