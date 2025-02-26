В Вильнюсе пройдет Baltic Pride: ожидается 20 тысяч участников

Организатором фестиваля выступает национальная организация по защите прав ЛГБТ „Литовская гей-лига“ (LGL). По мнению ее руководителя Владимира Симонько, в контексте мировых тенденций необходимо громче говорить о европейских ценностях.

„Разнообразие и равные возможности закреплены в законах Литовской Республики, поэтому неблагоприятные ветры из-за Атлантики не должны их погасить. Попытки нормализовать риторику, направленную против нас, являются угрозой не только одному сообществу, но и прямым нападением на основные демократические принципы общества“, — цитируются в пресс-релизе слова Симонько.

Главным событием фестиваля станет марш сообщества ЛГБТК+ на проспекте Гедиминаса 7 июня, на котором организаторы приглашают „гордо пройти вместе за инклюзивность, достоинство и будущее без дискриминации“. После шествия состоится концерт с участием литовских и зарубежных исполнителей.

В начале июня на фестивале также пройдет показ фильма Queer режиссера Луки Гуаданьино, вечер дрэг-арта и международная конференция по инклюзивной рабочей среде для сообщества ЛГБТК+.