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25.02.2025, 18:00

Томми Кэш раскрыл секрет участия в "Евровидении": „Я делаю это в основном для того, чтобы отомстить за своих друзей“

 
Томми Кэш на генеральной репетиции Eesti Laul.
Томми Кэш на генеральной репетиции Eesti Laul.
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

В интервью зарубежному журналу Dscene Томми Кэш раскрыл истинную причину своего желания участвовать в „Евровидении“. „Сначала я действительно был против...“ — признался певец.

Томми Кэш стал звездой обложки январского номера журнала о моде и модной культуре Dscene. В интервью журналу Кэш, среди прочего, рассказал, что на самом деле значит для него участие в „Евровидении“.

„Я делаю это в основном для того, чтобы отомстить за своих друзей“, — сказал Томми Кэш, очевидно, имея в виду дисквалифицированного в прошлом году представителя Нидерландов Йоста Клейна. Недавно артисты выпустили совместный сингл „United By Music“, в котором критикуют "Евровидение“.

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