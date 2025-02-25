Томми Кэш раскрыл секрет участия в "Евровидении": „Я делаю это в основном для того, чтобы отомстить за своих друзей“

Томми Кэш стал звездой обложки январского номера журнала о моде и модной культуре Dscene. В интервью журналу Кэш, среди прочего, рассказал, что на самом деле значит для него участие в „Евровидении“.

„Я делаю это в основном для того, чтобы отомстить за своих друзей“, — сказал Томми Кэш, очевидно, имея в виду дисквалифицированного в прошлом году представителя Нидерландов Йоста Клейна. Недавно артисты выпустили совместный сингл „United By Music“, в котором критикуют "Евровидение“.