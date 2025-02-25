25.02.2025, 18:00
Томми Кэш раскрыл секрет участия в "Евровидении": „Я делаю это в основном для того, чтобы отомстить за своих друзей“
ФОТО: | Delfi Meedia
В интервью зарубежному журналу Dscene Томми Кэш раскрыл истинную причину своего желания участвовать в „Евровидении“. „Сначала я действительно был против...“ — признался певец.
Томми Кэш стал звездой обложки январского номера журнала о моде и модной культуре Dscene. В интервью журналу Кэш, среди прочего, рассказал, что на самом деле значит для него участие в „Евровидении“.
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