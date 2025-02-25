„Лазарева Тут“ на пути в Эстонию! Татьяна выступит в Таллинне уже в этот четверг

На этой встрече Татьяна Лазарева приглашает зрителей к живому и искреннему диалогу. Сочетая тонкую самоиронию и философские размышления, Татьяна делится своими взглядами на жизнь, творческий путь и общество.

Гости мероприятия смогут услышать истории из жизни Татьяны из первых уст, узнают, как сохранять оптимизм даже в самых непростых ситуациях, и по-новому взглянут на привычные вещи. Атмосфера вечера обещает быть теплой, неформальной и насыщенной искрометными шутками.

„Лазарева Тут!“ — это уникальная возможность познакомиться с Татьяной ближе, задать свои вопросы и вдохновиться ее жизненной энергией и мудростью.

Татьяна Лазарева – актриса, телеведущая, автор ютьюб-канала „ЛазареваТут“, общественный деятель.

Выступала в КВН-команде НГУ („Девушки из джаза“), играла в программах „Раз в неделю“, „Назло рекордам“, „О.С.П.-студия“, „33 квадратных метра“, ведущая программ „Пальчики оближешь“, „Хорошие шутки“, „Две звезды“, „Это мой ребёнок!“.

Организаторы обещают теплый, душевный и по-настоящему живой разговор, а также приглашают участников прийти пораньше, так как в 18:15 начнет работать кафе, которое предложит напитки и закуски.

Билеты доступны по ссылке: https://ticketbest.ee/performances/tatyana-lazareva-tallinn