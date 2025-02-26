Кино
26.02.2025, 10:00

ФОТО | Горячо! Ян Ууспыльд и Сильвия Ильвес поцеловались на красной дорожке во время премьеры его нового фильма

 
Ян Ууспыльд и Сильвия Ильвес
Ян Ууспыльд и Сильвия Ильвес
ФОТО: Rauno Volmar | Delfi Meedia

Вчера состоялась премьера эстонской комедии Андреса Маймика и Райна Толка „Ян Ууспыльд едет домой“, которая выйдет в кинопрокат в Эстонии уже на этой неделе, 28 февраля. На премьере было горячо!

Помимо Ууспыльда в фильме снимаются, например, актеры Отт Сепп, Мярт Аванди, Индрек Таалмаа, Айн Мяэотс, Карин Раск, Франц Мальмстен, Саара Нюганен, а также президент Тоомас Хендрик Ильвес, бизнесмен Райво Хейн, виолончелистка Сильвия Ильвес и другие.

На премьеру фильма „Ян Ууспыльд едет домой“ собралось много людей, для которых пришлось выделить целых два зала в кинотеатре Apollo в торговом центре Solaris.

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