26.02.2025, 10:00
ФОТО | Горячо! Ян Ууспыльд и Сильвия Ильвес поцеловались на красной дорожке во время премьеры его нового фильма
ФОТО: | Delfi Meedia
Вчера состоялась премьера эстонской комедии Андреса Маймика и Райна Толка „Ян Ууспыльд едет домой“, которая выйдет в кинопрокат в Эстонии уже на этой неделе, 28 февраля. На премьере было горячо!
Помимо Ууспыльда в фильме снимаются, например, актеры Отт Сепп, Мярт Аванди, Индрек Таалмаа, Айн Мяэотс, Карин Раск, Франц Мальмстен, Саара Нюганен, а также президент Тоомас Хендрик Ильвес, бизнесмен Райво Хейн, виолончелистка Сильвия Ильвес и другие.
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