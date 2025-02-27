Буйство красок! Таллиннский ботанический сад заполнится удивительными орхидеями

„В этом году наша выставка орхидей в основном посвящена Юго-Восточной Азии“, – рассказывает руководитель отдела тропических и субтропических растений Таллиннского ботанического сада Ян Меттик и поясняет: „Наша историческая коллекция цимбидиумов в этом году особенно пышно цветет, на выставке также можно будет увидеть множество венериных башмачков, а довольно привычные для нас фаленопсисы тоже родом из тропической Азии Безусловно, стоит обратить внимание и на редкие драгоценные орхидеи, которые привлекают внимание не своими цветами, а сверкающими узорами на листьях“.

Хотя на выставке преобладают орхидеи из Азии, мы не забыли и об „американках“. Особенно захватывают орхидеи из облачных лесов Южной Америки – „дракулы“, получившие свое латинское название в честь главного героя романа ужасов ирландского писателя Брэма Стокера „Дракула“.

В рамках выставки можно будет получить от опытных специалистов советы по выращиванию орхидей дома. В период проведения выставки орхидей с 28 февраля по 9 марта можно будет отправить вопросы по выращиванию орхидей на электронную почту orhidee@botaanikaaed.ee. На письма отвечают садовники и старшие садовники Таллиннского ботанического сада.

Как и всегда, во время выставки орхидей будет возможность приобрести растения. Основательница Rikets Lilled Рийна Хермлин вместе со своей командой составила уникальную коллекцию орхидей, привезенных из десяти специализированных садоводческих хозяйств Германии и Нидерландов. На выставке представлено более 500 сортов и видов орхидей, некоторые из которых впервые будут доступны для продажи в Эстонии.