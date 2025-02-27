Буйство красок! Таллиннский ботанический сад заполнится удивительными орхидеями
С 28 февраля по 9 марта в Таллиннском ботаническом саду состоится традиционная выставка орхидей, на которой можно будет увидеть как редкие природные виды, так и сорта, выведенные человеком. На выставке будет возможность приобрести цветущие орхидеи.
„В этом году наша выставка орхидей в основном посвящена Юго-Восточной Азии“, – рассказывает руководитель отдела тропических и субтропических растений Таллиннского ботанического сада Ян Меттик и поясняет: „Наша историческая коллекция цимбидиумов в этом году особенно пышно цветет, на выставке также можно будет увидеть множество венериных башмачков, а довольно привычные для нас фаленопсисы тоже родом из тропической Азии Безусловно, стоит обратить внимание и на редкие драгоценные орхидеи, которые привлекают внимание не своими цветами, а сверкающими узорами на листьях“.
Хотя на выставке преобладают орхидеи из Азии, мы не забыли и об „американках“. Особенно захватывают орхидеи из облачных лесов Южной Америки – „дракулы“, получившие свое латинское название в честь главного героя романа ужасов ирландского писателя Брэма Стокера „Дракула“.
В рамках выставки можно будет получить от опытных специалистов советы по выращиванию орхидей дома. В период проведения выставки орхидей с 28 февраля по 9 марта можно будет отправить вопросы по выращиванию орхидей на электронную почту orhidee@botaanikaaed.ee. На письма отвечают садовники и старшие садовники Таллиннского ботанического сада.
Как и всегда, во время выставки орхидей будет возможность приобрести растения. Основательница Rikets Lilled Рийна Хермлин вместе со своей командой составила уникальную коллекцию орхидей, привезенных из десяти специализированных садоводческих хозяйств Германии и Нидерландов. На выставке представлено более 500 сортов и видов орхидей, некоторые из которых впервые будут доступны для продажи в Эстонии.
С 6 по 9 марта снова представится уникальная возможность приобрести редкие растения, привезенные специально для выставки орхидей из немецкого хозяйства по выведению орхидей Currlin Orchideen. Коллекция орхидей Таллиннского ботанического сада обладает интересной и насыщенной историей. Коллекция орхидей была основана благодаря эстонскому специалисту по селекции орхидей из Австралии Оскару Савику, который в начале 1960-х годов передал ботаническому саду свою лучшую коллекцию орхидей. Сегодня к исторической коллекции сортов цимбидиумов добавилось множество редких диких орхидей, привезенных из разных уголков мира. Пальмовый дом Таллиннского ботанического сада открыт в зимний сезон с 11:00 до 16:00, кроме среды, когда он работает с 11:00 до 19:00. В связи со строительными работами на парковке для посещения выставки рекомендуется пользоваться общественным транспортом или такси.
Таллиннский ботанический сад – это созданное в 1961 году научное, образовательное и культурное учреждение, где занимаются охраной и популяризацией царства растений. Он расположен на участке площадью 40 га в долине реки Пирита, на его открытой территории и в оранжереях произрастает около 8500 видов растений. Миссия Таллиннского ботанического сада – сохранять, развивать и экспонировать богатые коллекции растений и гербарии, а также вести научно-просветительскую работу по сохранению и повышению биоразнообразия. Таллиннский ботанический сад стремится продвигать современный экологически осознанный образ мышления, а также экологичный садовый и ландшафтный дизайн.