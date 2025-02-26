Всемирно известная мастерская Build-A-Bear Workshop впервые откроется в Эстонии
В середине марта жители Эстонии впервые смогут познакомиться с магией создания мягких игрушек в знаменитой мастерской Build-A-Bear Workshop. Первая в стране мастерская Build-A-Bear Workshop откроется в магазине XS Mänguasjad в торговом центре Ülemiste.
Концепция, зародившаяся в США более 25 лет назад, основана на простой, но гениальной идее — создать своего уникального и особенного плюшевого друга. За годы существования эта идея принесла радость миллионам людей по всему миру.
„Build-A-Bear Workshop — это гораздо больше, чем просто магазин игрушек. Это место, где каждый посетитель становится создателем своего плюшевого друга. Главная магия заключается в персональном подходе и совместном творческом процессе“, — отмечает руководитель маркетингового отдела компании Anvol, владеющей сетью XS Mänguasjad, Яна Вяли.
В мастерской Build-A-Bear Workshop посетители смогут выбрать своего любимого персонажа среди множества вариантов: классического медвежонка, кролика, лягушку или другого забавного героя, а затем создать свою индивидуальную мягкую игрушку. Уникальности можно добавить с помощью встроенного звукового чипа с персональным голосовым сообщением или мелодией, а еще можно выбрать аромат для игрушки и пройти трогательную „церемонию сердца“, наделяя нового друга добрыми пожеланиями. Особенно интересной опцией является звуковой чип, имитирующий биение сердца.
В соседних странах мастерские Build-A-Bear Workshop уже стали популярными местами для семейного и дружеского досуга. „В Латвии, Литве, Швеции и Финляндии мы видим, как люди приходят целыми семьями, с друзьями и даже целыми классами, чтобы вместе создать своего плюшевого друга“, — рассказывает Яна Вяли. „Особенно востребована возможность добавить в игрушку персональное голосовое сообщение — дети поют любимые песни или оставляют тёплые пожелания. Каждое посещение уникально, ведь каждая созданная игрушка неповторима, как и её создатель“.
По словам Яны Вяли, в Латвии, Литве, Финляндии и Швеции самыми популярными персонажами для создания остаются классический медвежонок Build-A-Bear и крольчонок Pawlette. Всё большую популярность набирают аксолотль и яркий разноцветный котик. Среди аксессуаров в фаворитах — классические кеды и светлая футболка. „С нетерпением ждём, какие персонажи и аксессуары окажутся самыми популярными среди посетителей в Эстонии“.
Build-A-Bear Workshop также подготовил особый подарок для именинников: в день своего рождения можно создать мягкого друга по специальной цене, соответствующей возрасту именинника. „В свой день рождения каждый, независимо от возраста, может прийти и создать своего праздничного медвежонка по цене, равной его возрасту — если вам 6 лет, игрушка обойдётся всего в 6 евро, если 1 год, то всего 1 евро“, — поясняет Яна Вяли. Предложение действует только для членов XS Klubi и их детей в магазине XS Mänguasjad в Ülemiste.
Первая в Эстонии мастерская Build-A-Bear Workshop откроет свои двери 15 марта в XS Mänguasjad в торговом центре Ülemiste. Готовые плюшевые игрушки и их наряды можно будет также заказать в интернет-магазине XS Mänguasjad, но полный волшебный опыт Build-A-Bear ждёт гостей только в самом магазине.
Build-A-Bear Workshop — это международная сеть, основанная в 1997 году, которая на протяжении уже почти трех десятилетий даёт возможность создавать уникальных мягких друзей. Концепция стала популярной по всему миру и принесла радость миллионам людей.