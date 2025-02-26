Всемирно известная мастерская Build-A-Bear Workshop впервые откроется в Эстонии

Концепция, зародившаяся в США более 25 лет назад, основана на простой, но гениальной идее — создать своего уникального и особенного плюшевого друга. За годы существования эта идея принесла радость миллионам людей по всему миру.

„Build-A-Bear Workshop — это гораздо больше, чем просто магазин игрушек. Это место, где каждый посетитель становится создателем своего плюшевого друга. Главная магия заключается в персональном подходе и совместном творческом процессе“, — отмечает руководитель маркетингового отдела компании Anvol, владеющей сетью XS Mänguasjad, Яна Вяли.

В мастерской Build-A-Bear Workshop посетители смогут выбрать своего любимого персонажа среди множества вариантов: классического медвежонка, кролика, лягушку или другого забавного героя, а затем создать свою индивидуальную мягкую игрушку. Уникальности можно добавить с помощью встроенного звукового чипа с персональным голосовым сообщением или мелодией, а еще можно выбрать аромат для игрушки и пройти трогательную „церемонию сердца“, наделяя нового друга добрыми пожеланиями. Особенно интересной опцией является звуковой чип, имитирующий биение сердца.

В соседних странах мастерские Build-A-Bear Workshop уже стали популярными местами для семейного и дружеского досуга. „В Латвии, Литве, Швеции и Финляндии мы видим, как люди приходят целыми семьями, с друзьями и даже целыми классами, чтобы вместе создать своего плюшевого друга“, — рассказывает Яна Вяли. „Особенно востребована возможность добавить в игрушку персональное голосовое сообщение — дети поют любимые песни или оставляют тёплые пожелания. Каждое посещение уникально, ведь каждая созданная игрушка неповторима, как и её создатель“.