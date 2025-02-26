ФОТО | Поздравляем! Эстонская телезвезда Кейли Сюкияйнен впервые стала мамой

33-летняя ведущая Kanal 2 Кейли Сюкияйнен опубликовала в своем аккаунте в Instagram милую фотографию, сообщив, что стала мамой. У Кейли и ее партнера Оливера Веэ родился сын.

„Привет, маленький мальчишка!“ - написала Кейли под душевной фотографией, на которой видны пальчики на руках и ногах малыша. Кейли пока не стала сообщать имя своего первенца.

В комментариях к ее посту быстро появились поздравления и пожелания. Пост тем более значим, потому что завтра Кейли празднует свой 34-й день рождения.

Кейли Сюкияйнен сообщила о своей беременности в октябре, опубликовав фотографии в социальных сетях. „Сначала была любовь, затем появился ты“, – написала она под трогательными фотографиями, обращаясь к своему еще не рожденному ребенку. На одном из снимков Кейли позирует вместе со своим возлюбленным Оливером Веэ, который работает в ИТ-секторе.

Впервые телеведущая прокомментировала свои отношения в июне в интервью для „Anne & Stiil“. „Так получилось“, – кратко ответила Кейли на вопрос о том, как она познакомилась с Оливером. „На самом деле, мы уже много лет знакомы через общего друга“, – сказала она. „Но, видимо, сейчас было правильное время“.

В отношениях Кейли руководствуется принципом „It’s right when it’s easy“ (это правильно, когда это легко). „Я не имею в виду, что партнера нужно воспринимать как должное, скорее, я не предъявляю ему нереалистичных ожиданий, а даю жизни возможность спокойно течь своим чередом. Я верю, что все, кто любил кого-то, знают, что это лучшее чувство в мире. Это огромное счастье и дар“.

В 2023 году Сюкияйнен досталось звание самой сексуальной женщины Эстонии дпо версии журнала Kroonika. Свой карьерный путь она начала на канале ETV в „Актуальной камере“, потом работала на TV3, а три года назад перешла на Kanal 2, где сейчас ведет благотворительную передачу „Südamesoov“.

Девушка также активно ведет Instagram и ее даже признали когда-то блогером года. Также она попробовала себя в роли актрисы и снялась в эстонском криминальном сериале.