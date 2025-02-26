26.02.2025, 14:00
В Москве дверь квартиры Лёвы из „Би-2“ подожгли неизвестные, оставив рядом послание
ФОТО: | Delfi Meedia
Видео поджога выложено в одном из закрытых телеграм-каналов. При этом на стене рядом с квартирой поджигатели написали „Привет врагу и предателю Лёве от Пианиста“.
В телеграм-канале, где выложено видео поджога, кадры сопроводили подписью, что это был „подарок на 23-е февраля“. И Егор Бортник*, „который всю жизнь зарабатывал в России, но как началась война — убежал и начал финансировать ВСУ, подставил бизнес всей своей группы“.
Несколько дней назад в разговоре с пранкерами музыкант заявил, что ежемесячно направляет на помощь ВСУ 5 тысяч евро, а суммарно уже перечислил более 100 тысяч.
После разговора с пранкерами видео с полным адресом квартиры Егора Бортника было выложено в одном из крупнейших новостных телеграм-каналов.