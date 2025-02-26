„Когда пытаешься сохранить лицо как у Мелании Трамп“. Невеста Томми Кэша Полина смеется над тем, как выглядела на Eesti Laul

Полина поддерживала своего жениха в зеленой комнате для артистов на протяжении всего финала конкурса Eesti Laul. Полине досталось довольно много эфирного времени на телевидении, хотя телекамеры больше внимания уделяли Томми и Käärijä, который приехал в Таллинн, чтобы поддержать друга. Ее постоянно показывали по телевизору, когда международное жюри выставляло баллы.

Вечер закончился для пары триумфально: Томми покорил сердца жюри и телезрителей и в мае отправится в Базель представлять Эстонию на „Евровидении“. Возможно, Полина будет сопровождать его и в Швейцарии.

В понедельник девушка опубликовала в TikTok юмористическое видео, которое уже набрало более 700 000 просмотров. „Когда ты пытаешься сохранить лицо, как у Мелании Трамп, но слишком гордишься своим бойфрендом“, - написала Полина в видео, которое она нарезала из разных моментов финала конкурса Eesti Laul.

Пользователи TikTok, оставившие комментарии, выразили удивление, что Полина сама загрузила видео на платформу. „Я думал, это фанатское видео“, - написал один из пользователей. Некоторые написали, что радость Полины за Томми заметно искренняя и видно, как она становится все более эмоциональной в течение финала Eesti Laul.

Разумеется, Томми Кэш также прокомментировал видео. Похоже, что они в любом случае являются фанатами друг друга. „Самая милая на свете“, - написал рэпер под видео со своей невестой.

В повседневной жизни Полина работает моделью. Девушка родом из Новосибирска.