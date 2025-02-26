Шоубиз
26.02.2025, 16:00

„Когда пытаешься сохранить лицо как у Мелании Трамп“. Невеста Томми Кэша Полина смеется над тем, как выглядела на Eesti Laul

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Томми Кэш и Полина Грибанова
Томми Кэш и Полина Грибанова
ФОТО: Скриншот из TikTok

На волне популярности Томми Кэша его невеста Полина Грибанова также обрела популярность на платформе TikTok. В своем последнем посте русская модель смеется над своим поведением на конкурсе Eesti Laul.

Полина поддерживала своего жениха в зеленой комнате для артистов на протяжении всего финала конкурса Eesti Laul. Полине досталось довольно много эфирного времени на телевидении, хотя телекамеры больше внимания уделяли Томми и Käärijä, который приехал в Таллинн, чтобы поддержать друга. Ее постоянно показывали по телевизору, когда международное жюри выставляло баллы.

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Вечер закончился для пары триумфально: Томми покорил сердца жюри и телезрителей и в мае отправится в Базель представлять Эстонию на „Евровидении“. Возможно, Полина будет сопровождать его и в Швейцарии.

В понедельник девушка опубликовала в TikTok юмористическое видео, которое уже набрало более 700 000 просмотров. „Когда ты пытаешься сохранить лицо, как у Мелании Трамп, но слишком гордишься своим бойфрендом“, - написала Полина в видео, которое она нарезала из разных моментов финала конкурса Eesti Laul.

Пользователи TikTok, оставившие комментарии, выразили удивление, что Полина сама загрузила видео на платформу. „Я думал, это фанатское видео“, - написал один из пользователей. Некоторые написали, что радость Полины за Томми заметно искренняя и видно, как она становится все более эмоциональной в течение финала Eesti Laul.

Разумеется, Томми Кэш также прокомментировал видео. Похоже, что они в любом случае являются фанатами друг друга. „Самая милая на свете“, - написал рэпер под видео со своей невестой.

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В повседневной жизни Полина работает моделью. Девушка родом из Новосибирска.

Томми никогда не показывал Полину в своих аккаунтах в социальных сетях, хотя сама Полина опубликовала в своем аккаунте TikTok несколько видеороликов с ним. В клипах модель называет Кэша своим парнем. Находясь в Париже, Полина также выставила несколько видео в TikTok. Один из них стал вирусным и собрал уже 1,4 миллиона просмотров и более 174 000 лайков. В смешном ролике показано, как Полина и Томми, находясь в Париж, предпочитают проводить время в гостиничном номере, чем исследовать французскую столицу. Видео завирусилось даже среди тех людей, которые и не подозревали о существовании Томми Кэша как артиста. Кроме того, многие комментаторы отмечали, что мужчина на видео - Томми - очень похож на Тимоти Шаламе, одного из самых популярных мужчин в мировой киноиндустрии.

Об отношениях Томми и Полины впервые стало известно весной 2024 года. Хотя и до этого периодически появлялись слухи о новой возлюбленной Кэша. Во время репетиции и финала конкурса Eesti Laul не осталось никаких сомнений в том, что они пара — Полина поцеловала Томми при всех.

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