Что думает молодая жена депутата EKRE Райна Эплера о сумасшедшей прическе мужа? „Для меня в этом нет ничего особенного“

Эксцентричная прическа Эплера уже несколько лет является источником различных мемов и других шуток. Шутки над прической члена EKRE не ограничиваются Эстонией, а распространяются по всему миру на различных онлайн-платформах.

Однако для Кадри в нынешней прическе ее мужа нет ничего необычного, поскольку, как выяснилось, в прошлом у политика были и более странные прически. „У Райна были самые разные прически. Он был лысым, у него была ирокез как у панка. Для меня в этом нет ничего особенного. Под прической скрывается замечательный человек - вот что главное!“ - сказала Кадри в интервью Õhtuleht.

По словам мужчины, в жизни нужно уметь веселиться, и безопасно делать это за свой счет. „Я много смеюсь, когда читаю гневные комментарии на эту тему“, - говорит Эплер.

Пользователи эстонского сегмента интернета уже давно осмеяли новую прическу политика, но после выборов в Рийгикогу на нее обратили внимание и зарубежные пользователи сети.

Как пишет издание Politico, теперь в европейской политике есть новый обладатель самой странной прически, и это как раз Райн Эплер - бывший министр окружающей среды и член партии EKRE, который после выборов стал депутатом Рийгикогу.

Издание отмечает, что в отличие от Трампа и Джонсона, Эплер вряд ли станет государственным лидером, но его прическа затмила всех остальных конкурентов.

„Эплер явно не мог выбрать, какую прическу хочет, поэтому попросил сделать все разом. Он выглядит, будто надел шлем и готов к бою, или же, так как Эплер и его партия являются крайне правыми, возможно, его парикмахер - беженец, решивший ему отомстить“, - иронизирует Politico.

Сам Эплер ранее активно защищал свой выбор прически.: „Одна из ролей человека с представительной внешностью - задавать течения“, и „Вы не представляете, как счастлив был бы любой парикмахер, если бы мог создать что-то настолько хорошее“, - приводит его слова Õhtuleht. Тем не менее, пару дней назад политик поменял свою фотографию в Facebook на ту, где у него еще старая прическа.

Кто знает, быть может смелый выбор Эплера действительно задаст новое течение в моде на прически политиков. Пока что же пользователи сети смеются над тем, как выглядят ультраправые политики Эстонии.