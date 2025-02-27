ИССЛЕДОВАНИЕ | Невероятно! В этом году вастлакукли стали дешевле

„212 986 проданных булочек – это впечатляющее число, подтверждающее, что масленичная булочка является одним из безоговорочных фаворитов наших клиентов, уступая среди выпечки лишь пицце, – отмечает менеджер по закупкам Rimi Eesti Марилин Юриссон. – Если сложить все эти булочки друг на друга, получилась бы башня высотой с два Эвереста“.

На протяжении многих лет самой популярной остается масленичная булочка с вареньем, приготовленная пекарями Rimi, она составляет почти половину всех продаж. Также жители Эстонии часто отдают предпочтение булочкам с марципановой начинкой. В этом году ассортимент выпечки во многом повторяет прошлогодний, включая как классические вкусы, так и некоторые новинки, например, булочки со вкусом малины и маракуйи.

Снижение цен сделает масленичные булочки доступнее

„У нас хорошие новости и в плане цен – мы снизили стоимость некоторых булочек, чтобы сделать эту традицию доступной для еще большего числа семей, особенно в экономически непростые времена, — добавляет Юриссон. — В этом году наши пекари представили более доступную булочку со взбитыми сливками по цене 0,95 евро за штуку. Например, в прошлом году марципановая булочка стоила 1,35 евро, а теперь – 1,10 евро. Цена булочки со взбитыми сливками и вареньем снизилась с 1,45 евро до 1,40 евро“.

Где покупают больше всего масленичных булочек?

Самыми активными покупателями масленичных булочек в прошлом году стали клиенты Rimi в торговом центре Mustamäe Keskus в Таллинне — здесь было продано более 12 000 булочек. За пределами Таллина лидировал Rimi в торговом центре Lõunakeskus в Тарту, где продали более 10 000 булочек. Особого внимания заслуживает также Rimi в тартуском районе Ребазе, где клиенты особенно часто выбирали масленичные булочки Eesti Pagar, которые можно наполнить любимой начинкой — будь то варенье или творожный крем вместо взбитых сливок.

Масленичные булочки можно приобрести во всех магазинах Rimi по всей Эстонии (за исключением формата Rimi Express), а также в интернет-магазине, где они доступны как в упаковках по две штуки, так и в больших наборах. В ассортименте есть и веганские булочки, которые в прошлом году особенно хорошо продавались в Rimi торгового центра Lõunakeskus в Тарту.