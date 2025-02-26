В Таллинне установлен контейнер для стекла, записывающий звуки

„Цель контейнера — не просто собирать звуки, а привлечь внимание к сортировке стеклянной упаковки и её переработке“, — сказал инициатор проекта Армин Мяххар, член правления компании Prike

Он объяснил, что житель Эстонии в среднем производит 373 кг бытовых отходов в год, из которых сортируется менее половины – всего 38%. Это один из самых низких показателей в Европейском Союзе. Хотя стеклотару с залоговой стоимостью сдают в пункты возврата, банки, многие стеклянные бутылки и упаковки, к сожалению, все же попадают в бытовой мусор из-за чего их нельзя направить на переработку.

„Цель аудиозаписывающего контейнера для стекла – напомнить, что стеклянную упаковку можно перерабатывать. Музыкальное произведение, созданное из звуков, продолжит циркулировать и вдохновлять, привлекая людей к серьезной теме в игровой форме и мотивируя их менять свои привычки“ - сказал Мяххар.

Важность сортировки подчеркивает и автор будущего музыкального произведения Рауль Оямаа: „Звуки стекла символизируют как разрушение, так и переработку, что является мощной метафорой кругового использования. Моя цель — заставить эти звуки зазвучать в музыке и передать экологическое послание творческим способом“.

До 19 марта записывающий звуки контейнер будет находиться на окраине парка Telliskivi TLN, рядом с проходом через здание M, где посетители и работники компаний могут выбрасывать стеклянную упаковку, тем самым внося свой вклад в создание нового музыкального произведения. Затем контейнер переместится в Ülemiste City, где продолжит собирать звуки.