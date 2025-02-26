ВИДЕО | Техно-хоррор или будущее? Робот-помощник еще не убирает квартиры, но уже пугает до мурашек

Реалистичная конструкция, напоминающая гуманоид с содранной кожей, подвешена в демпфирующем каркасе и двигается судорожными рывками. Однако калифорнийская компания уверена, что однажды такие механические „клоны“ станут нашими помощниками в быту, сообщает технологический портал Ars Technica.

Современные гуманоидные роботы уже способны выполнять сложные движения. Например, разработки Boston Dynamics впечатляют акробатической ловкостью. Однако технология Clone Robotics не только имитирует внешний облик человека, но и воспроизводит принципы работы его биомеханики.

Основой конструкции является полимерный скелет с суставами, который потенциально способен повторять полный диапазон движений человеческого тела. Движение конечностей обеспечивают синтетические мышечные волокна Myofiber, которые сокращаются и растягиваются подобно настоящим мышцам. Каждое такое волокно представляет собой гибкую сетчатую трубку с баллоном внутри. При заполнении баллона гидравлической жидкостью он расширяется, увеличивая диаметр трубки, а сама мышца сокращается. Когда жидкость выходит, волокно возвращается в исходное состояние.

Прототип, представленный в видео, оснащен более чем тысячей таких искусственных мышечных волокон. Их работу обеспечивает электрический насос мощностью 500 Вт, способный прокачивать до 40 литров гидравлической жидкости в минуту. Кроме того, робот оснащен 200 различными сенсорами для восприятия окружающей среды.

Финальная версия будет еще более технологичной: в „нервную систему“ войдут четыре камеры в голове, 70 сенсоров для координации движений и ориентации в пространстве, а также 320 датчиков давления, которые обеспечат тактильную чувствительность.

Ранее Clone Robotics уже демонстрировала отдельные элементы робота – кисть и торс.

Компания планирует выпустить первую партию из 279 экземпляров. Однако пока неясно, когда стартап сможет воплотить свои амбиции в реальность. Судя по текущему состоянию разработки, этот „клон“ еще далеко не готов к тому, чтобы выносить мусор и мыть полы, пока его владелец на работе.