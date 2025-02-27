„Они что, носят дома коньки?“. Громкие дети vs. раздраженные соседи – присяжный адвокат рассказал, можно ли привлечь родителей к ответственности за детский шум

В судебной практике были споры, касающиеся уровня шума, его соответствия/несоответствия установленным в законе нормам шумам. За основу берётся постановление министра экономики и коммуникации nr 85 „Предъявляемые жилому помещению требования“, согласно § 4 lg 6 которого шум от звука не должен превышать в жилых помещениях днём 40 децибел и ночью 30 децибел. В качестве доказательств акцептируются оценочные акты экспертов по звуку с результатами измерения уровня шума. Суды акцептируют в качестве доказательств также видео- и аудиозаписи, подтверждающие факт конкретного шума. Большую помощь сослужат в судебном деле решения полиции, в том числе в рамках производства о проступке. В цитируемом судебном решении аудио- и видеоматериалы собирались на протяжении нескольких лет, прежде чем их передали в суд.