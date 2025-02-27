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27.02.2025, 08:00

„Они что, носят дома коньки?“. Громкие дети vs. раздраженные соседи – присяжный адвокат рассказал, можно ли привлечь родителей к ответственности за детский шум

 
Шумные дети дома. Иллюстративное фото
Шумные дети дома. Иллюстративное фото
ФОТО: Evgeny Atamanenko | Shutterstock

„Соседи сверху, похоже, решили превратить свою квартиру в спортивный зал. То они бегают, то что-то громко роняют, то дети устраивают настоящие гонки по всему периметру. Временами создаётся ощущение, что они носят дома коньки! Терпеть это дальше просто невозможно“, — пишет в редакцию возмущённая читательница Марина.

Она рассказывает, что шум в квартире сверху не прекращается с утра до позднего вечера. Дети постоянно бегают, топают, кричат, бросают игрушки. Любые попытки поговорить с родителями оборачиваются вежливым „ну, это же дети“. Однако Марина уверена: всему есть предел, и хочется, чтобы её право на тишину тоже уважали.

„Я не прошу полной тишины, но почему мне приходится слышать, как они топают, визжат и громко смеются в любое время дня? Должны же быть какие-то нормы!“ — возмущается она.

Присяжный адвокат Олег Матвеев специально для портала Bublik объясняет, что делать в такой ситуации.

Олег Матвеев: шум не должен превышать допустимые нормы

Присяжный адвокат Олег Матвеев

В судебной практике были споры, касающиеся уровня шума, его соответствия/несоответствия установленным в законе нормам шумам. За основу берётся постановление министра экономики и коммуникации nr 85 „Предъявляемые жилому помещению требования“, согласно § 4 lg 6 которого шум от звука не должен превышать в жилых помещениях днём 40 децибел и ночью 30 децибел. В качестве доказательств акцептируются оценочные акты экспертов по звуку с результатами измерения уровня шума. Суды акцептируют в качестве доказательств также видео- и аудиозаписи, подтверждающие факт конкретного шума. Большую помощь сослужат в судебном деле решения полиции, в том числе в рамках производства о проступке. В цитируемом судебном решении аудио- и видеоматериалы собирались на протяжении нескольких лет, прежде чем их передали в суд.

Суд обязал другую сторону гарантировать, чтобы впредь уровень шума на конкретной территории не превышал установленную законом норму шума.

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