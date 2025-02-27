„Они что, носят дома коньки?“. Громкие дети vs. раздраженные соседи – присяжный адвокат рассказал, можно ли привлечь родителей к ответственности за детский шум
„Соседи сверху, похоже, решили превратить свою квартиру в спортивный зал. То они бегают, то что-то громко роняют, то дети устраивают настоящие гонки по всему периметру. Временами создаётся ощущение, что они носят дома коньки! Терпеть это дальше просто невозможно“, — пишет в редакцию возмущённая читательница Марина.
Она рассказывает, что шум в квартире сверху не прекращается с утра до позднего вечера. Дети постоянно бегают, топают, кричат, бросают игрушки. Любые попытки поговорить с родителями оборачиваются вежливым „ну, это же дети“. Однако Марина уверена: всему есть предел, и хочется, чтобы её право на тишину тоже уважали.
„Я не прошу полной тишины, но почему мне приходится слышать, как они топают, визжат и громко смеются в любое время дня? Должны же быть какие-то нормы!“ — возмущается она.
Присяжный адвокат Олег Матвеев специально для портала Bublik объясняет, что делать в такой ситуации.