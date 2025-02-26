Скандальные лобызания! Целовавшаяся с Яном Ууспыльдом Сильвия Ильвес вызвала недовольство у нового возлюбленного: „Ян сам меня поцеловал!“
Вчера на премьере фильма „Ян Ууспыльд едет домой“ произошел жаркий момент: главный герой фильма Ян Ууспыльд и виолончелистка Сильвия Ильвес поцеловались прямо на красной дорожке. Сильвия рассказала журналу Kroonika больше о страстном моменте и призналась, что ее сердце покорил новый возлюбленный.
Одной из самых вызывающих гостей на вчерашней премьере стала скандальная виолончелистка Сильвия Ильвес, прибывшая в черном кожаном костюме. Перед объективами камер Сильвия и актер Ян Ууспыльд слились в горячем поцелуе. Сильвию также можно увидеть в небольшой роли в новом фильме.
Свидетелям интимного момента поцелуй Сильвии и Яна мог показаться немного странным, ведь Сильвию сопровождал ее бывший возлюбленный Кристо Пухм. Они все втроем также позировали вместе для фотографий.
Как Сильвия комментирует поцелуй на следующий день после премьеры? Хорошо ли целовался Ян?
Виолончелистка объясняет, что их вчерашний поцелуй на самом деле был шуткой между ней и Яном. „Когда шли съемки фильма Яна, там была сцена, где Ян начал меня слегка целовать. Но это в фильм не попало. Когда мы с Яном фотографировались, то Ян сам меня поцеловал“, - говорит Сильвия. По словам музыканта, их спонтанный поцелуй стал забавным воспоминанием о съемках фильма.
Она отмечает, что, работая в оперном театре, постоянно видит, как оперные звезды в своих ролях кого-то любят и целуют. „У нас с Яном это был скорее артистичный и дружеский поцелуй. Это как когда волк смотрит на зайку как на хороший обед, а какой-нибудь ребенок смотрит а зайку как на милое животное, думая, как вообще можно его съесть“, - размышляет Сильвия.
„Ян сказал: „О, у тебя такие мягкие губы“, - весело говорит Сильвия об их поцелуе. Она хвалит честность и искренность актера. По словам Сильвии, Ян сопереживает ее ремонту дома, а Сильвия, в свою очередь, Яну. „Мы очень уважаем друг друга. В моих глазах Ян - мальчик с добрым сердцем“, - хвалит она. „Ян всегда очень дружелюбен, добр, хорош и искренен по отношению ко мне“.
Хорошо ли Ян целуется? Сильвия считает, что этот вопрос нужно задать кому-то другому. „Поцелуй должен происходить с чувством“, - говорит она.
Сердце отдано новому возлюбленному
Стал ли поцелуй с Яном причиной конфликта между Сильвией и ее бывшим парнем Кристо, у которого на глазах они целовались? Виолончелистка дала интересный ответ. Оказывается, их с Кристо отношения закончились, и в сердце Сильвии уже есть новый возлюбленный!
„Кристо - просто хороший друг, который ходит со мной на мероприятия и до сих пор иногда возит меня на концерты, фотографирует и снимает. В январе со старыми отношениями было покончено. На самом деле у меня появился новый возлюбленный“, - говорит Сильвия, которая обещает, что не будет выносить свою новую любовь на обозрение общественности.
„Моего возлюбленного разозлило то, что я пошла на мероприятие с Кристо. Я и не знала, что он раздует из этого проблему!“ - говорит Сильвия шутя. По ее словам, за те полгода, что она общается с Кристо, у нее были короткие отношения, но Кристо всегда оставался рядом с ней. „На самом деле в январе мы с Кристо перестали быть „друзьями с привилегиями“ (друзья, которые занимаются друг с другом сексом - прим. ред.)“, - говорит Сильвия.