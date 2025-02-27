Заказывают, но не пьют. Бариста рассказала, что после победы Томми Кэша на Eesti Laul выливает десятки эспрессо-макиато
15 февраля на финале Eesti Laul стало известно, что Эстонию в этом году на „Евровидении“ представит Томми Кэш с песней „Espresso Macchiato“. Бариста, которая работает в одном из кафе в Таллинне, рассказала RusDelfi, что после победы Кэша число заказов эспрессо-макиато резко выросло. Правда, не все понимают, что именно за напиток заказывают.
За победу в финале Eesti Laul и право представить Эстонию на „Евровидении“ боролись 16 участников. В итоге, как и предсказывали букмекеры и фанаты, первое место занял Томми Кэш с песней „Espresso Macchiato“.
„Последнее время люди постоянно заказывают эспрессо-макиато. Видимо, наслушались Кэша и решили попробовать, что это такое. Только прикол в том, что я потом убираю чашки за ними и больше половины случаев напиток не то что не допивают, а вообще делают глоток и оставляют“, - рассказывает бариста Екатерина из одного расположенного в Теллискиви кафе.
По словам девушки, люди не совсем понимают, что за напиток они заказывают. „По сути это просто эспрессо и чуть-чуть молочной пенки сверху. И все. То есть, это очень крепкий кофе. Естественно, что людям, которые привыкли пить латте, он не заходит“, - пожимает она плечами.
Стоит отметить, что после того, как о песне Томми Кэша „Espresso Macchiato“ узнала вся страна, многие кофейни начали добавлять в свое меню эспрессо-макиато и вовсю делать соответствующую рекламу, чтобы привлечь покупателей, которые фанатеют от песни Кэша.
Песня „Espresso Macchiato“ родилась, по словам Кэша, совершенно естественно. „Мы никогда не садились с мыслью: давайте напишем песню специально для „Евровидения“. Кофе объединяет людей по всему миру, и я надеюсь, что моя песня сделает то же самое“, – отметил он.
69-й песенный конкурс „Евровидение 2025“ состоится в швейцарском городе Базель. Полуфиналы пройдут 13 и 15 мая, а гранд-финал намечен на 17 мая 2025 года. Швейцария уже в третий раз будет принимать международный музыкальный конкурс. Эстония выступит в первом полуфинале.