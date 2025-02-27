Заказывают, но не пьют. Бариста рассказала, что после победы Томми Кэша на Eesti Laul выливает десятки эспрессо-макиато

За победу в финале Eesti Laul и право представить Эстонию на „Евровидении“ боролись 16 участников. В итоге, как и предсказывали букмекеры и фанаты, первое место занял Томми Кэш с песней „Espresso Macchiato“.

„Последнее время люди постоянно заказывают эспрессо-макиато. Видимо, наслушались Кэша и решили попробовать, что это такое. Только прикол в том, что я потом убираю чашки за ними и больше половины случаев напиток не то что не допивают, а вообще делают глоток и оставляют“, - рассказывает бариста Екатерина из одного расположенного в Теллискиви кафе.

По словам девушки, люди не совсем понимают, что за напиток они заказывают. „По сути это просто эспрессо и чуть-чуть молочной пенки сверху. И все. То есть, это очень крепкий кофе. Естественно, что людям, которые привыкли пить латте, он не заходит“, - пожимает она плечами.

Стоит отметить, что после того, как о песне Томми Кэша „Espresso Macchiato“ узнала вся страна, многие кофейни начали добавлять в свое меню эспрессо-макиато и вовсю делать соответствующую рекламу, чтобы привлечь покупателей, которые фанатеют от песни Кэша.

Как приготовить эспрессо-макиато? Традиционно его готовят из одной порции эспрессо и небольшого количества молока, взбитого в пену. Немного позже это „пятно“ стало обозначать практически точку молочной пены, помещенную в эспрессо при помощи ложки. Для приготовления вам понадобится: 7-12 г молотого кофе. Помол на эспрессо. 100 мл молока. Чашка демитассе объемом 60-90 мл. Питчер объемом 100-150 мл. Способ приготовления: Взбиваем молоко в мелкодисперсную глянцевую пену, как на капучино. Для большего удобства можно воспользоваться капучинатором. Помним: для того чтобы молоко имело естественную сладость, температура должна быть 60-65°С. Готовим одинарный эспрессо объемом 25-30 мл. С помощью питчера вливаем в эспрессо молоко так, чтобы на поверхности образовался рисунок в виде белого пятна с кофейным ободком. Особым умением среди бариста считается если на поверхности макиато присутствует красивый базовый латте-арт — такой, как сердце, розетта, тюльпан. Если же вылить правильно рисунок не получается, обращаемся к старому и проверенному методу, выкладываем молочную пену ложкой на поверхность эспрессо. Источник: kofemarket.com.ua

Песня „Espresso Macchiato“ родилась, по словам Кэша, совершенно естественно. „Мы никогда не садились с мыслью: давайте напишем песню специально для „Евровидения“. Кофе объединяет людей по всему миру, и я надеюсь, что моя песня сделает то же самое“, – отметил он.

69-й песенный конкурс „Евровидение 2025“ состоится в швейцарском городе Базель. Полуфиналы пройдут 13 и 15 мая, а гранд-финал намечен на 17 мая 2025 года. Швейцария уже в третий раз будет принимать международный музыкальный конкурс. Эстония выступит в первом полуфинале.